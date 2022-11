Secuestro por accidente: robó un carro, sin darse cuenta de que había alguien adentro

A treinta meses de cárcel fue condenado Luke James Joyce, de 27 años, por haber secuestrado, aunque fuera accidentalmente, a una pequeña de dos años que se encontraba dentro de un carro que Joyce robó. La niña iba en la parte de atrás del Vauchall Vectra que plagió, en la ciudad de Durham, al noreste de Inglaterra. El caso fue relatado por el periódico británico Daily Mail.

El automóvil fue encontrado abandonado en otro pueblo, cercano de Ludworth y la niña se encontraba en el auto cuando lo hallaron. La pequeña resultó ilesa.

Joyce se declaró culpable de secuestro, además de secuestro de vehículos con agravantes, de conducir sin licencia y sin seguro. Además de la pena de restrucción de libertad, al hombre se le prohibirá conducir por un periodo de 51 meses, es decir un poco más de cuatro años. Antes de este incidente tenía un grave historial de infracciones de tránsito.

¿Cómo sucedió el robo?

Joyce se encontró el automóvil con las llaves puestas, el dueño del auto estaba dejando algunas bolsas de comprar en una vivienda. El hombre se dio cuenta y entró al auto rápidamente, lo encendió y se alejó rápidamente del sitio, alcanzando velocidades de cerca de 60 kilómetros en un área residencial.

El hombre describió ante el tribunal que inicialmente no sabía que la niña estaba en el automóvil, su abogada defensora argumentó que haberse ido tan rápido y haberse alejado del sitio fue una señal de torpeza del acusado “Él sabe que lo que hizo fue estúpido”, declaró ante el tribunal.

Durante el juicio el juez increpó al acusado, pues aunque al inicio no percibió la presencia de la niña, después de darse cuenta tampoco cambió su actitud: " “Cuando tomó el automóvil por primera vez, no se dio cuenta de que había una niña de dos años en él... Pero cuando se dio cuenta de que la había, no obstante, continuó conduciendo”, le dijo.

El juez le dijo que lo que debió haber hecho después de llevarse el carro, luego detenerse y botar las llaves, era llamar a la policía informando lo que había pasado. El carro fue encontrado por transeúntes pero nadie informó a la policía.

“Cuando detuvo el auto y tiró las llaves, lo que debió haber hecho fue llamar a la policía y decir ‘Me acabo de dar cuenta de que hay un bebé adentro, aquí es donde está, vengan y rescátenlo de inmediato’”.

Niño de 10 años se salvó de secuestro

En días recientes se conoció el caso de un niño de apenas 10 años que, en Estados Unidos logró evitar ser secuestrado, en el estado de Pensilvania.

El niño percibe que una mujer lleva tiempo siguiéndolo, ante lo cual decide entrar a un local comercial y le pide a una cajera que finja ser su madre, la cajera entendió perfectamente la situación e inmediatamente pidió explicaciones a la mujer que seguí al menor, todo quedó registrado en video y las autoridades dieron con el paradero de la mujer que seguía al pequeño.