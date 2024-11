Los demócratas estaban particularmente ansiosos por escuchar a John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, quien, según informes, afirma en su libro The room where it happened, próximo a salir, que Trump personalmente le dijo que retendría la asistencia militar a Ucrania hasta que este país investigara a su rival demócrata, Joe Biden. Sin embargo, este deseo quedó en el olvido después de la votación.

*Con información de AFP.