“Sigue sin poder creerlo”: hombre descubre que su esposa está embarazada horas después de hacerse la vasectomía

Cada vez se hace más común las operaciones de control de natalidad en hombres, por personas que ya tienen su familia “completa” o que simplemente no quieren tener descendencia. Sin embargo, una historia de no creer le sucedió a una pareja y se viralizó en redes sociales.

Se trata de una mujer identificada como Anny López, en su cuenta de TikTok, que reside en México y que según relató a través de la red social, el día después de que su esposo se hiciera la vasectomía, puesto que no querían tener más hijos, ella se hizo una prueba de embarazo porque presentó algunos de los síntomas y, para su sorpresa,la prueba salió positiva.

“Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y para que yo no sufra con otra operación. Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creía que era una gastritis”, afirmó la mujer en el video viral.

Medios locales indicaron que la pareja lleva casada cinco años, y que les parece insólito puesto que justamente el embarazo se presentó antes de la operación y, sin saberlo, el hombre decidió hacerse la vasectomía, pero ya no había marcha atrás porque un bebé venía en camino, el cuarto de la familia.

“Se hizo la vasectomía y al otro día se entera que va a ser papá. Sigue sin poder creerlo”, agregó López en su video, en el que cuenta toda la historia y muestra a su esposo en la clínica donde se realizó la operación.

“Cerró con broche de oro”, “el regalo de despedida”, “eso es como hacer un gol en el último segundo jaja”, “se los apagó muy tarde el compa”, “esta historia está mejor que las de la rosa de Guadalupe”, son algunos de los jocosos comentarios de los usuarios.

Abuelita se vuelve viral por supuesto embarazo a sus 76 años

Desde hace varios meses, Giuseppe D’Anna, de 19 años, y Milina Gatta, de 76, han motivado todo tipo de comentarios en redes sociales y plataformas digitales a raíz de la supuesta relación amorosa que sostienen.

Y es que en los videos se les ve con una actitud muy cariñosa, dándose besos en la boca y protagonizando momentos bastante románticos. No obstante, algunos internautas han sugerido que se trata de una relación por interés, aunque la realidad es bastante diferente.

Recientemente, Giuseppe y Milina sorprendieron a sus seguidores con una publicación que los dejó atónitos. Según el video, la mujer de 76 años estaría embarazada. “Es una niña”, dice la descripción. Así mismo, en otras publicaciones, el joven aparece besando la barriga de la mujer, motivando todo tipo de comentarios por parte de los cibernautas.

El tabú sobre la edad en las relaciones sentimentales ha incidido en que la historia de Giuseppe D’Anna y Milina Gatta se hiciera viral, dándole la vuelta al mundo. Sin embargo, no todo es como lo pintan y, en esta ocasión, muchos han criticado sin conocer cuál es la verdadera cercanía entre el joven y la abuelita.

Según explicó D’Anna al medio italiano Fanpage, su verdadera relación es familiar, pues Milina en realidad es su abuela. Frente a la cercanía que muestran en los videos, ya que incluso se dan besos en la boca, contó que todo se debe al afecto que siente por ella.

“Publiqué ese video para explicar el amor que siento por mi abuela. Vivimos juntos, ella es viuda y trato de darle todo el cariño que mi abuelo ya no puede darle, obviamente como un nieto puede. Incluso ese beso que nos dimos es una muestra de afecto, ya que por nuestra parte se usa entre familiares, nada más”, precisó D’Anna.