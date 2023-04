Silvio Berlusconi: tras once días en UCI, se conoce nuevo parte médico del exjefe de gobierno italiano

El exjefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi salió el domingo de la unidad de cuidados intensivos, donde estaba ingresado desde el pasado 5 de abril. A pesar de la evolución, segura hospitalizado, informó el diario Corriere della Sera.

El magnate de los medios de comunicación, de 86 años, se encuentra en el hospital San Raffaele de Milán (norte) por una infección pulmonar y una leucemia crónica, pero “fue transferido a una unidad de cuidados normal”, indicó el rotativo, citando a fuentes próximas de su entorno familiar.

El octogenario, que fue tres veces primer ministro de Italia y que actualmente ejerce como senador, presenta una infección pulmonar relacionada con “una leucemia mielomonocítica crónica que padece desde hace un tiempo”, indicaron sus médicos.

La salud del líder de Forza Italia (conservador) empeoró en los últimos años. El mes pasado, estuvo ingresado cuatro días en el mismo hospital.

El covid-19 causó estragos en la salud de Silvio Berlusconi - Foto: Getty Images / Nur Photo

Berlusconi, de 86 años, ya estuvo hospitalizado entre el 27 y el 30 de marzo y a su salida del centro médico declinó hacer declaraciones a la prensa. Ya había estado hospitalizado en este mismo centro en otras ocasiones, la última de ellas en enero de 2022 por una infección del tracto urinario.

Pese a su edad y las varias causas judiciales que tiene abiertas desde hace años, Berlusconi sigue siendo una figura popular en Italia. De hecho, en las últimas elecciones pudo volver a ostentar un cargo electo como senador y su partido forma parte de la actual coalición de Gobierno, encabezada por Giorgia Meloni.

Los miembros de los medios se encuentran fuera del hospital 'San Raffaele' donde el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está hospitalizado en Milán, Italia, el 13 de abril de 2023. REUTERS/Claudia Greco - Foto: REUTERS

Berlusconi, absuelto

El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, fue absuelto en febrero de los cargos de corrupción en torno al llamado caso Ruby, un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad.

Un tribunal de la ciudad de Milán decidió exonerarlo junto a otros 28 acusados de perjurio, tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado dos horas.

El fallo de los jueces llega seis años después de que arrancara la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos diez millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima el Mahroug, conocida como Ruby, cuando esta todavía era menor de edad.

Un tribunal de la ciudad de Milán decidió exonerarlo junto a otros 28 acusados de perjurio, tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado dos horas. ( Cecilia Fabiano/LaPresse via AP) - Foto: AP

El exmandatario (que fue acusado de comprar el silencio de los asistentes a sus fiestas) reiteró en varias ocasiones su inocencia y defendió que era “generoso” recompensar a aquellos que habían visto su vida “arruinada” por la investigación judicial en cuestión, según informaciones de la agencia Adnkronos.

Tanto Berlusconi como otras 28 personas estaban así acusadas de dar falso testimonio en los dos juicios desarrollado por el caso Ruby. Los testigos obtuvieron dinero y otros beneficios, según planteaba la acusación, que pedía penas de seis años de prisión.

Silvio Berlusconi, fue absuelto en febrero de los cargos de corrupción en torno al llamado caso ‘Ruby’, un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad. - Foto: Getty Images/EyeEm

Ahora, los jueces consideran que no hay indicios suficientes para declarar culpables a los acusados, si bien la Fiscalía ha lamentado la decisión.

“Hemos trabajado con la gran convicción y las pruebas que, desde nuestra perspectiva, no acarreaban duda alguna sobre los hechos de corrupción denunciados. Seguimos convencidos de que ha habido perjurio y corrupción”, señaló el fiscal Tiziano Siciliano tras conocer la sentencia.

El Marough, conocida como Ruby rompecorazones, estrechó la mano del siciliano y la del también fiscal Luca Gaglio y dijo sentirse “feliz”. “Es una liberación porque este caso me ha sobrepasado desde que tenía 17 años, así que me quito un peso de encima”, afirmó antes de recalcar que “todo lo que ha dicho ha sido siempre cierto”.

“Siempre he hablado bien de Berlusconi, incluso entonces; nunca he dicho nada del político, siempre he hablado del hombre detrás, que se ha comportado siempre bien conmigo. Solo puedo estar agradecida”, subrayó, si bien ha lamentado que lo que vino después le hizo pensar que “era mejor no haberlo conocido nunca”. “Siempre he sido la víctima”, zanjó.

*Con información de AFP y Europa Press.