Subsidio de gasolina en Venezuela: este es el calendario para cargar el combustible hasta el 8 de septiembre

En el mes de septiembre del 2025 se aplicará un cronograma para la gasolina subsidiada en Venezuela. La modalidad será por días, en la que cada uno corresponde a ciertos números de placa, por lo que será fundamental llevar el dígito final de la matrícula para acceder a la gasolina a un precio preferencial. La medida será válida hasta el lunes 8 de septiembre.

Subsidio de gasolina en Venezuela | Foto: adobe stock

La medida entra en relevancia teniendo en cuenta el contexto de la economía en el país, donde muchas de las personas que trabajan con autos necesitan participar de este subsidio asignado por el Sistema Patria, para acceder al combustible a un precio no tan elevado, de acuerdo con el tipo de vehículo registrado.

Gaza Venezuela en su cuenta de X publicó el cronograma para el suministro de gasolina subsidiada:

📢 ¡Amigos conductores!

Les traemos el calendario de suministro de gasolina para el mes de septiembre.

¡Planifiquen sus recorridos y asegúrense de abastecerse en las fechas asignadas según su terminal de placa! 🚗💨#gasolina#wazecontigo pic.twitter.com/lJQrxBQQn2 — Waze Venezuela (@WazeVen) August 29, 2025

Pasar gasolina subsidiada a través del Sistema Patria es un proceso sencillo, se deben seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en tu cuenta personal del Sistema Patria. Ve a la sección de transferencias y luego selecciona la opción transferir. Llena el formulario con la información necesaria, asegurándote de elegir el monedero gasolina como origen del saldo. Especifica la cantidad de litros que quieres transferir y elige a la persona que los recibirá. El destinatario debe estar registrado en la plataforma. Si quieres, puedes agregar un mensaje personalizado. Haz clic en continuar. Por último, ingresa el código de confirmación que recibirás por SMS para completar y validar la operación.

Gasolina | Foto: sirisakboakaew - stock.adobe.com

En cuanto a la cantidad de gasolina que se puede surtir, con la intención de que se realice una repartición equitativa del tope mensual, se ha definido un tope de 120 litros de gasolina subsidiada para los autos. Y en el caso de las motocicletas, el límite establecido es de 60 litros al mes, porque consumen menos combustible.

El subsidio cubre aproximadamente el 95 % del costo del combustible. Por ejemplo, el cupo mensual de 120 litros para un carro tiene un costo de aproximadamente 3 dólares, lo que equivale a unos 150 bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Para surtir gasolina, el usuario debe acudir a una estación de servicio y realizar el pago a través del sistema Biopago BDV, usando su huella digital. La cantidad de litros se descuenta del cupo mensual asignado en el Monedero Gasolina.