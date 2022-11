Suspenden cumbre de la Alianza del Pacífico por ausencia de presidente de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para esta semana en su país, se suspendió debido a que el Congreso peruano no autorizó la asistencia del mandatario Pedro Castillo.

“Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde (recibir) la presidencia (pro tempore)”, dijo López Obrador en su conferencia matutina. “Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú la primera semana de diciembre”, añadió el mandatario.

La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile. A la cumbre que se llevaría a cabo el jueves y viernes próximos en la Ciudad de México estaban invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador.

El Congreso de Perú denegó el jueves pasado a Castillo, quien es objeto de investigaciones por presunta corrupción, el permiso para asistir a la reunión, en medio de la crisis política que atraviesa el país andino.

Durante la cita, que congregará además a los presidentes de Chile y Colombia, estaban invitados igualmente los mandatarios de Costa Rica y Ecuador, interesados en sumarse al mecanismo.

“Soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde al presidente de Perú recibir la presidencia. Entonces, si no viene ¿a quién le entrego?”, cuestionó el gobernante izquierdista de México.

López Obrador lanzó incluso la posibilidad de trasladar la cumbre a Perú. El pasado 21 de octubre, el presidente mexicano instó al Congreso peruano a autorizar la salida de Castillo para que asistiera al cónclave.

Los procesos de Castillo

La fiscal de la Nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal en un documento entregado al Congreso, anunció el Ministerio Público.

“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.

Además, la denuncia acusa a los exministros de Transportes, Juan Silva Villegas -prófugo de la justicia- (organización criminal y colusión) y de Vivienda, Geiner Alvarado López (organización criminal). Todos enlodados en el proceso en el que se acusa al presidente Castillo que lleva poco más de un año y dos meses en el cargo

“Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, contó en un vídeo de la institución, la fiscal de Perú, Patricia Benavides.

Pedro Castillo mantiene un 66 % de desaprobación, una cifra similar a la registrada en octubre, según un sondeo del grupo Ipsos - Foto: AP

La crisis política

Pedro Castillo mantiene un 66 % de desaprobación, una cifra similar a la registrada en octubre, según un sondeo del grupo Ipsos

En promedio, el gobierno del izquierdista Pedro Castillo ha protagonizado un escándalo cada tres días, según un análisis del diario El Comercio. Esta cifra ilustra lo que ha sido la administración actual de Perú, que desde el momento de su llegada ha estado envuelta en polémicas y cuestionamientos.

No había siquiera asumido el poder cuando ya estaba hasta el cuello de críticas. Tuvo que aplazar la posesión presidencial porque no había podido completar su gabinete y, desde entonces, no ha configurado un Gobierno estable, pues tuvo más de 60 ministros distintos durante un año y cuatro meses al mando del país.

Más allá de la incapacidad total para administrar al Perú, los escándalos de corrupción son lo que más ha manchado la imagen de este presidente, a quien se le acusa de liderar una empresa criminal para beneficiar a su familia y allegados por medio de contratos corruptos.

** Con información de la AFP