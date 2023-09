🔴 Temblor en México hoy 23 de septiembre en vivo: vea a acá de cuento fue el último sismo en el país

Las autoridades no han reportado heridos ni da√Īos materiales dada la baja intensidad del sismo , no obstante, los servicios de monitoreo contin√ļan realizando las observaciones de los movimientos tel√ļricos de manera permanente.

México: una nación de temblores

Debido a la fricci√≥n de varias placas tect√≥nicas en esta regi√≥n, todas las naciones de Am√©rica que cuenten con costas en el Oc√©ano Pac√≠fico son propensas a presentar movimientos tel√ļricos casi que a diario . No obstante, buena parte de estos son imperceptibles para los humanos, sin embargo, se debe estar preparado en caso de que ocurra un fuerte sismo.

¬ŅUna constante s√≠smica?

Tres de estos terremotos se han presentado el 19 de septiembre de distintos a√Īos , por lo que las teor√≠as conspirativas no se han hecho esperar alegando demasiada coincidencia en que estos movimientos tel√ļricos se hayan dado el mismo d√≠a en el calendario.

Por tal motivo, los expertos han declarado en reiteradas ocasiones que los terremotos no se pueden predecir ya que son liberaciones de energ√≠a involuntarias de la Tierra, por ende no existe alg√ļn patr√≥n establecido para aseverar que durante un d√≠a determinado va a temblar en un lugar establecido. No obstante, con los avances de la geolog√≠a, s√≠ se puede conocer cu√°les lugares son m√°s propensos en los cuales se presenten este tipo de fen√≥menos naturales.