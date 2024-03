“Tengo 64 años, pero parezco más joven”: mujer revela dieta para mantenerse joven por redes sociales, esta es la lista de alimentos

Según afirmó el medio estadounidense New York Post, ahora Brown, quien afirma haber comenzado a hacer ejercicio a los 61 años, explica cómo se mantiene en forma y aparenta una juventud que desafía su edad. Mediante redes sociales reveló su ”fuente secreta de la juventud”, todo se reduce a una regla alimentaria simple que sigue siempre, así como a lo que selecciona cuando visita regularmente Whole Foods, cadena de supermercados estadounidense. “Estos son los tipos de alimentos que compro cada semana”, escribe en sus pies de foto.

Según el medio New York Post , la influencer mostró en el video exactamente lo que compra, compartiendo algunas de sus comidas favoritas y explicando por qué son tan beneficiosas para la salud.

Arándanos y frambuesas

Aceite de oliva

Leche de almendras, pistachos y mantequilla de maní recién molida

Salmón y fletán

Pepino, lechuga romana, repollo verde y cilantro

A Brown le gusta el yogur por su alto contenido en proteínas. En su bolsa también cargaba limas, limones, pechuga de pollo, rosbif y un poco de queso gruyere. “Estos son los tipos de alimentos que compro regularmente”, dijo. “Notarás que no compro galletas, pasteles, bocadillos, helados ni alimentos procesados. Y para mí, así es como he podido perder la grasa abdominal de la menopausia y volverme más delgada y fuerte”, afirmó New York Post.