Tensión internacional: EE.UU. amenaza con represalias si Corea del Norte suministra armas a Rusia

Sullivan reconoció, sin embargo, que no estaba en condiciones de decir qué tipo de armas serían entregadas. “Sigue siendo una cuestión abierta en cuanto a qué tipo y la calidad de equipo que podría ser entregado”, dijo.

Moscú dijo el martes que no podía confirmar una cumbre entre Putin y Kim. “No tenemos nada que decir al respecto”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El ministro Shoigu dijo el lunes que Rusia considera realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte. “¿Por qué no? Son nuestros vecinos”, dijo citado por la agencia de noticias TASS.

Conversaciones secretas

Ya la semana pasada Estados Unidos advirtió que Rusia mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para comprar municiones y suministros para la guerra. Se considera probable que Kim se dirija en tren blindado a finales de este mes a Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin, según han declarado funcionarios estadounidenses y de otros países al diario The New York Times.