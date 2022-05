Tik Tak: La Corte Constitucional regaña al Congreso

Con fuerte jalón de orejas incluido, la Corte Constitucional tumbó las reformas a la Ley de Garantías. Con ello, según María Isabel Rueda, los congresistas violaron siete artículos de la Constitución y se abrió la compuerta de la contratación en plena época electoral. Algo que el Gobierno defendió, con el argumento de que había que recuperar el tiempo perdido por la pandemia. ¿Y ahora qué? Todo lo contratado se va al piso, con alguna excepción, que no estuvo exenta de controversias entre los propios magistrados.

A las 6:00 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy viernes 6 de mayo en SEMANA y se centra en la estruendosa caída de las reformas a la Ley de Garantías que aprobó el Congreso y sus consecuencias.

Según la decisión de la Corte Constitucional, el desarrollo de 28 demandas de la ley, que debió ser estatutaria y no ordinaria, tendrá efectos ‘ex tunc’, lo que significa que serán desde el instante en que fue sancionada y empezó a regir.

Pero la controversia no se hizo esperar. Mientras el Gobierno defendía la reforma con el argumento de que no se podía mantener maniatados alcaldes y gobernadores, así fuera época de campaña, porque tenían que estar al día con los contratos y con los convenios que no firmaron durante la pandemia para la reactivación económica y la generación de empleo, sus críticos decían que abrir esa facultad en plena época de campaña en contra de la Ley de Garantías se prestaba para “corruptelas electorales”.

Por eso, en su decisión, la Corte ordenó que los efectos de su fallo fueran retroactivos, es decir, que los convenios que se celebraron en virtud de esa afectación de la Ley de Garantías eran absolutamente nulos por tener objeto ilícito.

Así las cosas, quedamos ante dos tipos de contratos, los que ya se ejecutaron y los que se están ejecutando, porque la Corte dejará vigentes los ya ejecutados. Pero se caen inmediatamente aquellos que están en ejecución, los que no se hayan completado del todo. Se imaginan el mar de demandas que caerán ahora contra alcaldías y gobernaciones, es decir, contra el Estado, en la facultad de hacer los convenios que les aprobó el Congreso.

Por último, es significativo que, en su fallo, la Corte incluso le jale las orejas al Congreso, eso no es usual, los regaña por su proceder, no solo porque al irse por el camino de la ley ordinaria pretendía eludir el control que la Corte tiene automáticamente sobre las leyes estatutarias, sino porque con su actuación el Congreso violó flagrantemente los artículos 151, 152, 153, 158, 167, 346 y 352 de la Constitución Política de Colombia.

Por eso, magistrados tan serios como Jorge Enrique Ibáñez sostuvieron que también debieron haberse caído hasta convenios y contratos que ya se ejecutaron.