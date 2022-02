Tik Tak | La guerra ajena y la propia

A las 8:10 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 24 de febrero en SEMANA y suena por los lados de la violencia del ELN, porque mientras el planeta enfrenta la guerra rusa en Ucrania, en Colombia vivimos una guerra propia y aceptando que la noticia de los estragos que causa el ELN no se puede dejar de mencionar, que tengamos que comentar sus atentados terroristas es exactamente lo que ellos buscan.

Afectando a la población más vulnerable del país este grupo guerrillero pretende ganarse esa franja de la población para imponerse en la agenda política de las elecciones y para que los respalden. Es un círculo vicioso porque el ELN está convencido de que si no amedrenta el país, si no tortura a los colombianos destruyendo obras públicas que les permiten acercarse a la civilización, o amenazando sus vidas o presionando sus desplazamientos forzados, no figurarán en el menú del próximo Congreso ni de quien gane las elecciones de Colombia para unas futuras conversaciones de “paz”.

Por ese motivo, está promoviendo un paro armado de 72 horas que muy probablemente será intermitente. Pero un paro armado, en el lenguaje del ELN, significa siempre, ni más ni menos, que causar el mayor daño posible a la población.

No en vano han atacado diez vías del país y ya tienen en máxima alerta a los transportadores de carga por carretera, y si el abastecimiento se pone en riesgo, ¿quiénes terminarán pagando más por los alimentos, las materias primas con las cuales trabajan y fabrican lo que consumimos? Respuesta: los colombianos.

Los lugares más afectados son donde el ELN ejerce su mayor influencia: los Santanderes, el Cauca y el César. Y no hay duda de que el ELN se está activando con sus acciones terroristas por la cercanía de las elecciones. El presidente Duque pregunta que a quién le estará haciendo campaña este grupo guerrillero y la respuesta es pues a nadie, porque a ningún candidato le convendría que a estas alturas lo asocien con ningún apoyo a estos actos de barbarie que incluyen colocar explosivos al paso de buses llenos de gente.

Como hemos dicho varias veces en esta sección de SEMANA del Tik Tak, los rusos atacan en Ucrania, pero aquí al ladito en Venezuela le ayudan a Maduro a proteger a este grupo guerrillero para que comenta sus barbaridades contra la población civil colombiana. Cada uno con su guerra y Putin en la de todos.