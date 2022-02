Tik Tak: tapabocas, ¿demasiado pronto?

María Isabel Rueda plantea que los colombianos, inclusive los más felices con la medida de que ya no será obligatorio el uso del tapabocas en lugares abiertos, también se preguntan si no es demasiado pronto. Pero la decisión tiene muy fuertes argumentos, encabezados no solo por el fin del cuarto pico, sino por la salud mental de los colombianos.

Suena el primer Tik Tak de este jueves 24 de febrero en SEMANA y suena por los lados del levantamiento del tapabocas en los municipios que hayan llegado al 70 % de la vacunación de su población.

La pregunta ¿es demasiado pronto?, o esta otra pregunta, ¿tiene algún propósito político en el sentido de quien víspera las de las elecciones se quiere proyectar la sensación de que la epidemia de la covid-19 finalmente logró ser controlada bajo el gobierno Duque hasta el punto de que ya no sea obligatorio usar el tapabocas en lugares públicos abiertos?

A la primera pregunta es difícil diagnosticar si llega demasiado pronto esta decisión de levantar el tapabocas. La decisión, que según el ministro de Salud no fue fácil, la tomó él con un grupo de expertos basados en unas consideraciones de toda índole, no solo científica, sino médicas y sociológicas.

Para eso, la respuesta a la segunda pregunta, o por eso, la de que si en la medida tomada se puede inferir que van mezclados propósitos políticos, la respuesta es que puede tenerlos, pero que no son el objetivo directo, ni más faltaba, ni el sustento de esta importante decisión.

Como sí lo es la consideración de que ha subido la rebeldía contra los tapabocas, a la par contra la vacunación, y que esta medida se puede volver un incentivo para que las ciudades que aún no alcanzan el 70 % de la vacunación, y como consecuencia tienen que seguir usando tapabocas en los lugares abiertos, pues se vacunen para que se puedan liberar de su engorroso uso.

Hoy ese requisito solo lo cumplen 452 de los 1000 municipios colombianos, y se rajan, por ejemplo, ciudades como Cali, Yumbo, Santa Marta, Valledupar, entre otras muchas. Pero, además, al grupo de expertos asesores del Ministerio de Salud, y al ministro mismo, les preocupa hondamente que la ruptura de la cotidianidad en la que irrumpió el tapabocas durante 22 meses de manera muy notoria, ha afectado seriamente la salud mental de los colombianos y como consecuencia se han incrementado la agresión, los problemas de adaptación sobre todo en los niños, la violencia intrafamiliar y hasta los accidentes de tráfico se le adjudican a esta onda.

Por lo tanto, Colombia se une a varios países que han adoptado por ir regresando a la normalidad, o por lo menos a la nueva normalidad, al goce de la vida de la manera más parecida a como la conocíamos antes de la pandemia. Hay que aclarar, sin embargo, que el tapabocas seguirá siendo obligatorio en lugares cerrados y el transporte público.

De manera que el levantamiento de su uso en lugares abiertos tiene razones profundas, fundamentadas no solo en el descenso del cuarto pico de la pandemia, que es evidente y está medido científicamente, sino en comportamiento de los colombianos y en la protección de su salud mental.

Pero ojo, que no pase como lo que sucedió ayer en un conocido teatro de Bogotá, donde se lanzaba la inauguración de un festival musical, en que los asistentes apenas enterados de la medida se quitaron todos los tapabocas; eso no se puede hacer, por ahora solamente en espacios públicos abiertos y no en sitios cerrados, o de aglomeración, o de espectáculos bajo techo, porque el fin de la pandemia todavía no ha llegado.