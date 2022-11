Tik Tak: Trump y sus mentiras vuelven al ruedo

Suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 17 de noviembre en SEMANA y suena por los lados de Donald Trump, porque resolvieron anunciar su tercera carrera por la Presidencia de los Estados Unidos con tanta anticipación y la respuesta no nos debe ser ajena en Colombia. Porque aquí hay quienes han practicado el mismo ‘truquito’: la creencia de que ser candidato los protegerá de la exposición a la justicia, porque podrán denunciar que cualquier acción judicial es en realidad una persecución política.

Pues en eso están Trump y su campaña. Es todavía un hecho en construcción con muy pocos asesores y un ‘raquítico’ equipo de campaña. Pero desde ya personajes claves han dejado en claro que no participarán en un nuevo intento de Trump de llegar a la Casa Blanca. Lo que ha dicho, nada más y nada menos que su hija, Ivanka Trump, y su yerno, Jared Kushner, es que no quieren untarse más de política, pero han dejado en claro que eso no quiere decir que no apoyarán a su padre y suegro.

Muchos republicanos, sin embargo, culpan a Trump de los resultados políticos del Partido Republicano, porque no resultaron tan aplastantes como se esperaba. En el Senado no pudieron quedarse con la mayoría, en la Cámara la recuperaron con 218 curules, pero la mayoría es corta. Además, Trump tiene un contendor fuerte que le ha surgido en estos cuatro años: el gobernador de La Florida, Ron DeSantis, que viene abriéndose camino con gran impulso. Primero tendrá que derrotarlo a él, antes de ser el candidato republicano.

Tampoco se sabe si Trump contará con sus grandes donantes del pasado. En el discurso del anuncio en su nueva candidatura hubo todo tipo de salpicaduras, con sus típicas exageraciones acerca de sus logros personales, ataques engañosos contra oponentes políticos y afirmaciones totalmente ajenas a la realidad. Su nuevo lema es su viejo lema: él logrará que América sea grande y gloriosa otra vez, porque el presidente Biden, según Trump, la destruyó.

Pero sobre todo, está presente su obsesión con la seguridad fronteriza y con los inmigrantes. Se atrevió, por ejemplo, a decir la falsedad de que él había completado la construcción del muro con el que buscaba separar Estados Unidos de México, cuando esta es una frontera de 1.900 millas y Trump construyó 453 millas de muro. Otra mentira fue que no son 2,3 millones los inmigrantes ilegales, sino diez millones y que la invasión de Rusia a Ucrania jamás habría ocurrido si él fuera el presidente de los Estados Unidos.

A lo único que, por lo menos, no se atrevió a hacer Trump en su nuevo lanzamiento, por ahora, fue a reclamar de nuevo que le habían robado su reelección. Pero sí remató con su última mentira: que en 2020 había recibido el mayor número de votos de cualquier presidente de la historia, cuando la verdad es que Biden recibió más, porque fue el que ganó. En fin, Trump otra vez al ruedo presidencial con todos los dolores de cabeza que ello ha demostrado traerles a su país y al mundo.

Tik Tak: El galimatías de la reforma pensional

En un gobierno asistencialista, que ha explicado que su prioridad será la solidaridad (vía subsidios) y no la rentabilidad, surge el interrogante de dónde irán a parar las platas de los ahorradores, y qué uso se les dará hasta el día en que se pensionen.

Suena el primer Tik Tak de hoy jueves 17 de noviembre en SEMANA y suena por los lados de las pensiones, porque la reforma pensional ya se viene y, por disposición del Gobierno, será acordada en una mesa tripartita conformada por sindicatos, gremios empresariales y Gobierno. Ojalá que cada uno pueda poner su grano de arena y se llegue a un sistema que no sea un galimatías.

Porque se discutirá y anunciado sistema de pilares que el presidente Petro copió de Holanda y que, según él, hace complementario y Porque se discutirá el ya anunciado sistema de pilares que el presidente Petro copió de Holanda y que, según él, hace complementarios y no competitivos el sistema de fondos privados con el público. Pero ahí empiezan las dudas de que esto no es del todo cierto, porque sería obligatorio que todo el que devengue hasta cuatro salarios mínimos lo haga en Colpensiones, o sea, ya no pueda escoger, y los que coticen en los fondos privados, se sientan en libertad de sacar sus ahorros y pasarlos al sistema público.

Pero como la nueva prioridad del Gobierno será la solidaridad y no la rentabilidad, pues eso pone a pensar qué hará el Gobierno con las platas de las pensiones de los trabajadores mientras estos se pensionan. Porque alguien en el Gobierno parece estar olvidando que el dinero público debe salir de algún lado, por lo que la rentabilidad no es un concepto deleznable ni despreciable, sino necesario, y que ya la reforma tributaria ordeñó lo que pudo vía impuestos a empresas y a particulares.

Entonces, el primer interrogante sería ese, si se va a trasladar el 85 % de las cotizaciones del régimen privado al público, que es más o menos lo que se calcula que es el número de trabajadores que cotizan hasta cuatro salarios mínimos en los fondos privados, ¿terminarán por esta vía los ahorros de los trabajadores convertidos en plata de bolsillo para pagar los subsidios que anuncia el Gobierno?

¿Y se aumentará por esta vía igualmente el hueco del déficit fiscal, porque tarde o temprano ese dinero tendrá que volver a sus verdaderos dueños que son los trabajadores el día que se presionen? Los pilares pensionales de Petro pueden resultar incapaces de sostener la idea de la convivencia del régimen público y el privado de pensiones.

Cuando la prioridad de una reforma pensional, en lugar de acabar lo que hay y qué funciona, debería comenzar por desmontar los subsidios que tienen ahogado desde hace años a Colpensiones, un sistema que subsiste saltando matones, porque matemáticamente no da, cuando la informalidad laboral determina que las cotizaciones pensionales sean en muchos casos inexistentes en el país y el sistema público de pensiones no pueda garantizar el pago de las pensiones del futuro con las cotizaciones del presente, porque no existe.