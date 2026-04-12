Tragedia en Haití: Estampida humana deja 30 muertos en medio de una actividad turística

Una estampida durante una visita turística a un fortaleza histórica en Haití causó al menos 30 muertos el sábado, entre ellos varios jóvenes, informó el domingo a la AFP un ministro del gobierno.

“El Ministro de Cultura y Comunicación confirmó la muerte de 30 personas”, declaró el ministro de Cultura Emmanuel Menard a la AFP en un mensaje escrito.

“Los heridos están recibiendo actualmente la atención médica necesaria, y un equipo de rescate está buscando a las personas desaparecidas”, dijo Menard, sin precisar el número exacto de heridos.

At least 30 people, many of them school-age children as young as 12, were killed in a stampede at the Citadelle Laferrière fortress in Milot, Haiti, after heavy rains triggered panic at a gathering advertised on TikTok, the Miami Herald reports, citing local officials. pic.twitter.com/gwR2UbpD9X — Open Source Intel (@Osint613) April 12, 2026

El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en Milot, durante “una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes”, indicó el gobierno haitiano en Facebook.

La fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue cerrada hasta nuevo aviso, agregó el ministro Menard.

La cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos, dijo el responsable de la oficina de protección civil en el norte de Haití, Jean Henry Petit, al diario local Le Nouvelliste.

Varias decenas de personas resultaron también heridas y fueron trasladadas al hospital, informó el medio.

Haiti 🇭🇹 - Cap-Haitien : Drame et décès



Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une sortie touristique régionale réunissant de nombreux jeunes.



En effet, la foule étant trop nombreuse par rapport à l'environnement,… pic.twitter.com/jpWYIhI2jK — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026

Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.

“Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en alerta máxima para proporcionar, sin demora, la asistencia, el cuidado y el apoyo necesarios”, indicó el gobierno en un comunicado.

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El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha recibido “con profunda consternación” la noticia del suceso, en el que se han visto implicados numerosos jóvenes, de acuerdo con un comunicado recogido por el mismo medio.

Asimismo, las autoridades han indicado que se encuentran desplegadas y en estado de máxima alerta para ofrecer asistencia y apoyo a las víctimas, mientras el Gobierno ha instado a la población a mantener la calma en tanto prosiguen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.

Haití, Norte, la Citadelle Laferrière. La Citadelle es una gran fortaleza en la cima de una montaña en el norte de Haití. Foto: Getty Images

La fortificación, que data del siglo XIX y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye uno de los principales atractivos turísticos del país caribeño.

Levantada por antiguos esclavos, es considerada además un emblema de la lucha de Haití por su libertad frente al dominio colonial francés.