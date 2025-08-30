Tragedia en Minneapolis y otras seis noticias internacionales de la semana

El atentado ocurrió durante un evento religioso en la Iglesia de la Anunciación, que colinda con una escuela. Los niños estaban adentro cuando sucedió todo. El agresor, armado con un rifle, una escopeta y una pistola, abrió fuego por las ventanas de la iglesia, se llevó la vida de dos niños, dejó a otros 17 heridos de gravedad y después se suicidó. El responsable fue identificado como Robin Westman, de 23 años, exalumno de la escuela y su madre trabajó en la parroquia.

Tras el ataque, las autoridades encontraron un manifiesto, en formato de video, que contenía imágenes del atacante enseñando las armas con mensajes de odio contra Dios, contra Obama, antisemitas y con referencias a otros asesinos masivos. En el video también se podía ver una especie de diario en el que compartió los motivos de su crimen, donde se leía: “No lo he hecho para esparcir un mensaje... lo hago para complacerme. Lo hago porque estoy enfermo”.

El diario también contenía algunos textos en inglés mezclados con caracteres de otros idiomas, diagramas del interior de la iglesia y menciones de querer atacar a niños en el primer día de clases.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió implementar un control de armas más estricto. Diversas autoridades rechazaron y condenaron el ataque.

“No sé si estamos preparados para esto en el país, pero no tenemos opción”

Anuncia la medida que dará pena de muerte a quienes cometan asesinatos en la capital del país. | Foto: GETTY IMAGES

dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras anunciar la medida que dará pena de muerte a quienes cometan asesinatos en la capital del país.

22

22 fueron los muertos que dejó la más reciente ofensiva de la fuerza rusa en Kiev | Foto: GETTY IMAGES

fueron los muertos que dejó la más reciente ofensiva de la fuerza rusa en Kiev. Cuatro de las víctimas mortales eran niños y el ataque dejó a otros 48 heridos.

Redada en Cisjordania

Ciudadanos desplazados huyen de la ciudad de Gaza. | Foto: GETTY IMAGES

El Ejército israelí afirmó que la evacuación de esa área del enclave palestino “es inevitable”. Mientras tanto, ciudadanos desplazados huyen de la ciudad de Gaza hacia las zonas del sur de la Franja.

Alemania

Enfrentando amenazas

En Alemania se modernizó el servicio militar como nunca antes desde la Guerra Fría. Se cree que la iniciativa se debe a la amenaza de Rusia. | Foto: GETTY IMAGES

En Alemania se aprobó una ley para modernizar el servicio militar como nunca antes desde la Guerra Fría. Se cree que la iniciativa se debe a la amenaza de Rusia, ya que asegura: “En vista del enorme agravamiento de la situación de amenaza en Europa como consecuencia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, contraria al derecho internacional, el Ejército alemán se orientará aún más consecuentemente hacia la defensa del país y de la alianza”.

La nueva norma advierte que Rusia seguirá siendo la principal amenaza para la seguridad en Europa y que ya prepara tropas y armamento para atacar territorio de la Otan en pocos años. Aun así, el servicio militar continuará siendo voluntario, aunque el canciller Friedrich Merz busca transformar la debilitada Bundeswehr en el mayor ejército convencional del continente.

España

Entre bomberos y reyes

Los reyes Felipe VI y Letizia visitaron las zonas más afectadas por los incendios en España | Foto: GETTY IMAGES

En agosto, España declaró el estado de emergencia por al menos 113 incendios forestales en distintas regiones, según el Ministerio del Interior. Por ello, este miércoles los reyes Felipe VI y Letizia visitaron las zonas más afectadas, entre ellas la comarca zamorana de Sanabria y su parque natural.

Los reyes llegaron a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en Galende, donde fueron recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de la localidad zamorana, Miguel Ángel Martos.

Después de la visita, los reyes se desplazaron a San Martín de Castañeda, donde fueron recibidos con vítores y aplausos por los vecinos. Más tarde, ya de regreso en Sanabria, mantuvieron un encuentro con alcaldes y empresarios de la comarca.

México

Guerra contra el fentanilo

México y Estados Unidos establecerán grupos de trabajo para rastrear el origen del narcotráfico de fentanilo | Foto: GETTY IMAGES

México y Estados Unidos establecerán grupos de trabajo para rastrear el origen, los lugares de producción y los insumos utilizados en la elaboración de fentanilo, como parte de un nuevo acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, anunció este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a coordinar grupos de trabajo para investigar cómo llega el fentanilo a los Estados Unidos, de dónde vienen los precursores y dónde se fabrica. Eso es muy importante y se hace conjuntamente”, dijo la presidenta.