Trump declaró ante un tribunal tras ser acusado de difamación

Donald Trump declaró este miércoles en un caso de difamación iniciado en 2019 por la experiodista E. Jean Carroll, que acusa al expresidente estadounidense de haberla violado en la década de 1990. Un juez del tribunal federal de Manhattan desestimó el 12 de octubre una solicitud de Trump para postergar su declaración ante la justicia, tras tres años interponiendo recursos contra esa acusación.

Y el miércoles pasado, el juez neoyorquino Lewis Kaplan citó a Caroll, de 78 años, y a Trump, de 76, a declarar respectivamente los días 14 y 19 de octubre. “Estamos satisfechos de que en nombre de nuestra cliente E. Jean Carroll hayamos podido recibir hoy la declaración de Donald Trump”, indicó en un correo electrónico a la AFP el gabinete de abogados Kaplan Hecker and Fink, que representa a Carroll, sin más detalles.

Según The New York Times, la declaración del expresidente, que se puede hacer por videollamada entre los abogados y la justicia de Nueva York, tuvo lugar en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. No se sabe si Carroll declaró ante el tribunal el viernes pasado.

En este caso de difamación, E. Jean Carroll, antigua columnista de la revista Elle, interpuso una demanda civil contra Trump en noviembre de 2019 en Nueva York. La mujer acusa al expresidente de haberla difamado al tildar de “mentira total” en junio de 2019 sus acusaciones de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes neoyorquinos a mediados de los años 1990. El entonces presidente republicano (2017-2021) dijo que ni la conocía ni era “su tipo”.

La cuestión de si Trump debía ser representado por el gobierno estadounidense en el juicio, al ser presidente en el momento de sus declaraciones, atrasó las diligencias procesales.

Según sostuvieron varios medios el martes, los abogados del expresidente siempre han asegurado que su cliente estaba protegido por su inmunidad, en particular por las declaraciones difamatorias que habría hecho durante su mandato. El medio digital Vice News afirma, sin embargo, que el magnate republicano se burló de las acusaciones de violación de Carroll el pasado 12 de octubre en su red social Truth Social.

Según abogados citados por Vice News, la demandante podría alegar que Trump la ha difamado de nuevo, en esta ocasión como simple ciudadano. El juez Kaplan indicó la semana pasada que Carroll podría reclamar daños y perjuicios a Trump por la supuesta violación desde el 24 de noviembre, una vez que entre en vigor una ley del estado de Nueva York que permite presentar demandas civiles independientemente de los plazos de prescripción.

Más problemas legales

La administración del expresidente estadounidense Donald Trump impidió a los funcionarios de salud proporcionar información precisa sobre el Covid-19 en un intento de respaldar su visión optimista del brote, según un informe del Congreso publicado el lunes.

Personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dijo a los investigadores que trabajadores de la Casa Blanca intimidaron al personal y trataron de reescribir sus informes.

Los funcionarios tomaron “medidas sin precedentes” para conseguir que emisarios de Trump participasen en la “publicación y refutaran los informes científicos de los CDC, incluyendo la redacción de artículos de opinión y otros mensajes públicos diseñados para contrarrestar directamente los hallazgos de los CDC”, dijo el informe.

Los investigadores entrevistaron a una docena de funcionarios actuales y anteriores de los CDC, así como a altas figuras de la administración para confeccionar el documento de 91 páginas publicado por el subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la crisis del coronavirus.

