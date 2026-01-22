Trump toma polémica decisión y retira la invitación a un reconocido primer ministro para integrar su Junta de Paz

El presidente estadounidense Donald Trump retiró el jueves la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para unirse a la Junta de Paz que lanzó recientemente.

“Por favor, que esta carta sirva para comunicar que la Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Carney captó la atención internacional esta semana por sus comentarios acerca de una “ruptura” en el sistema global de gobernanza liderado por Estados Unidos. Su gobierno también ha dicho que no pagaría para unirse a la entidad de resolución de conflictos globales ideada por Trump.

Mensaje de Donald Trump Foto: Truth/DonaldTrump

La noticia llega después de que el primer ministro canadiense Mark Carney dijera que Canadá “no existe gracias a Estados Unidos”, en respuesta a los ataques de Donald Trump la víspera en Davos.

“Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria”, afirmó Carney en un discurso a la nación desde Quebec.

“Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro”, agregó.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha insinuado varias veces su voluntad de anexionar Canadá a Estados Unidos.

Mark Carney, primer ministro electo de Canadá. Foto: Getty Images

Carney dio un discurso el miércoles en el Foro de Davos que le valió la ovación de los presentes.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Carney dijo que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos estaba sufriendo una “ruptura”.

Dijo que las potencias medianas, como Canadá, que habían prosperado durante la era de la “hegemonía estadounidense”, debían darse cuenta de que se había instalado una nueva realidad.

Carney añadió desde Davos que estas potencias debían trazar un nuevo camino y unirse para defender los valores internacionales fundamentales. El jueves, el primer ministro reafirmó que Canadá debe servir de modelo en una era de “declive democrático”.

El presidente Donald Trump y el primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: AFP

Trump respondió a Carney también desde Davos: “No se mostró muy agradecido”, dijo. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones”.

Trump planteó en un comienzo la creación de la Junta de Paz como parte de la segunda etapa de un plan de alto el fuego en Gaza, compuesto por 20 puntos y negociado por Estados Unidos en septiembre.

En noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU dio su aval a la iniciativa, otorgándole respaldo internacional y encargando a la junta la supervisión del proceso de desmilitarización y la reconstrucción del territorio.

Trump oficializa la Junta de Paz Foto: Trump: Getty / Logo 1: Casa Blanca / Logo 2: ONU

Sin embargo, la propuesta iba más allá del corto plazo. Según un borrador de la carta constitutiva al que tuvo acceso CNN, la Junta de Paz se concibe como una “organización internacional” destinada a fomentar la estabilidad, la paz y la gobernabilidad en regiones afectadas o en riesgo de conflicto.