Ucrania afirma que el último envío de sistemas de defensa de EE. UU. es insuficiente para proteger su espacio aéreo

“Ucrania recibirá sistemas adicionales de defensa aérea. ¿Será suficiente para cerrar todo nuestro territorio? Desafortunadamente, tengo que decir que todavía no, y por eso nuestro presidente, nuestros embajadores (...) están trabajando las 24 horas del día para cerrar este asunto”, ha contado Danilov en la radio ucraniana.

No obstante, Danilov ha recalcado que los sistemas de defensa aérea son una parte de los paquetes de ayuda que recibe del Pentágono, en los que también se incluyen misiles. “Casi no teníamos si Estados Unidos no proporciona directamente este tipo de asistencia en sus paquetes de defensa aérea”, ha reconocido.