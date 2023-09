Un Cuerpo Climático al estilo New Deal, la apuesta de Biden que recurre al poder ejecutivo para su creación ¿De qué se trata?

Luego de no haber tenido éxito en el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará uso de la autoridad ejecutiva para crear un Cuerpo Climático Estadounidense al estilo del New Deal, que servirá como importante programa de capacitación para empleos verdes.

La Casa Blanca anunció este miércoles que el programa contratará a más de 20.000 jóvenes, quienes construirán senderos, plantarán árboles, ayudarán a instalar paneles solares y realizarán otros trabajos enfocados en la conservación y la prevención de incendios forestales.

President Joe Biden addresses the 78th United Nations General Assembly in New York, Tuesday, Sept. 19, 2023. (AP Photo/Susan Walsh) | Foto: AP

“Una demanda generacional”

Demócratas y grupos ambientalistas nunca renunciaron al plan y presionaron a Biden en las últimas semanas para que emitiera una orden ejecutiva para autorizar lo que ahora la Casa Blanca llama Cuerpo Climático Estadounidense.

“Después de años de manifestaciones y luchas por un Cuerpo Climático, logramos convertir una demanda generacional en un verdadero programa laboral que pondrá a una nueva generación a trabajar para detener la crisis climática”, dijo Varshini Prakash, directora ejecutiva del Sunrise Movement, un grupo ecologista que ha impulsado la creación del cuerpo climático.

El Sunrise Movement y otros activistas climáticos, incluyendo muchos jóvenes, se indignaron a principios de año después de que Biden aprobara el enorme proyecto de perforación petrolífera Willow, en Alaska. De acuerdo con los opositores, este y otros proyectos autorizados por Biden ponen su legado climático en riesgo, además de representar un incumplimiento de lo que prometió durante su campaña electoral en 2020: impedir nuevas perforaciones petrolíferas en tierras federales.

La presidenta de NextGen America, Cristina Tzintzún Ramirez, afirmó que “en todo el país los jóvenes están emocionados por la creación del Cuerpo Climático Estadounidense que abrirá el camino a trabajos comprometidos con la energía limpia, la conservación y la resiliencia climática”.

Legisladores demócratas animaron a Biden por el Cuerpo Climático

Más de 50 legisladores demócratas —incluyendo a Ed Markey, senador de Massachusetts, y a la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez— también habían alentado a Biden para que creara el cuerpo climático. “La crisis climática necesita de una respuesta sin precedentes por parte de todo el gobierno”, expresaron en una carta difunda el lunes.

Para los demócratas, la creación del cuerpo climático es “histórica” y representa un paso clave hacia el cumplimiento de un New Deal verde.

La Casa Blanca declinó informar cuánto costará el programa o cómo se pagará; sin embargo, para Markey y otros demócratas, el dinero de la ley del clima y de la ley de infraestructura de 2021 podría servir de “anticipo” para miles de puestos de trabajo.

Los republicanos en contra

Una diferencia clave entre el Cuerpo Civil de Conservación original y el nuevo contingente climático es que, a diferencia de la década de 1930, la economía estadounidense no atraviesa una depresión económica.

También es probable que el nuevo cuerpo sea mucho más diverso que la fuerza creada hace 90 años, que en su mayoría estaba compuesta por hombres de raza blanca.

De acuerdo con la Casa Blanca, la iniciativa ofrecerá formación laboral y oportunidades para trabajar en una amplia gama de proyectos, como la restauración de los humedales costeros para proteger a las comunidades de las marejadas ciclónicas y las inundaciones; proyectos de energía limpia como la eólica y la solar; la gestión de los bosques para prevenir incendios forestales catastróficos; y soluciones de eficiencia energética para reducir las facturas de energía para los consumidores. (Photo by Erik McGregor/LightRocket via Getty Images) | Foto: LightRocket via Getty Images

De acuerdo con la Casa Blanca, la iniciativa ofrecerá formación laboral y oportunidades para trabajar en una amplia gama de proyectos, como la restauración de los humedales costeros para proteger a las comunidades de las marejadas ciclónicas y las inundaciones; proyectos de energía limpia como la eólica y la solar; la gestión de los bosques para prevenir incendios forestales catastróficos; y soluciones de eficiencia energética para reducir las facturas de energía para los consumidores.

La creación del Cuerpo Climático se anuncia al tiempo que la Agencia de Protección Ambiental lanza un concurso de subvenciones por valor de 4.600 millones de dólares para que los estados, municipios y tribus reduzcan la contaminación climática y promuevan la justicia medioambiental.