Un multimillonario regalará casi toda su fortuna | ¿Por qué?

Uno de los empresarios más reconocidos de los Estados Unidos y famoso por ser un multimillonario con tan solo 30 años de edad, llamó la atención en los últimos días al confirmar que desea regalar casi toda su fortuna, ya que su dinero no lo está haciendo feliz.

Sam Bankman-Fied nació el 6 de marzo de 1992 en Stanford, en el estado de California. Actualmente, es el director general de FXT Trading Limited, empresa dedicada al intercambio de criptomonedas y que le ha permitido incrementar aún más su fortuna.

Actualmente, Bankman-Fied acumula alrededor de 20.000 millones de dólares, que en dinero colombiano serían poco más de 74 billones de pesos, según informó el medio especializado Bloomberg.

Además, Forbes lo destacó este año como uno de los empresarios menores de 30 años parte de los jóvenes revolucionarios de la industria. Bankman-Fied fue descrito como un hombre que tiene todo: “Carisma, dinero y una empresa próspera”.

Sin embargo, parece que no está conforme con esto y asegura que no ha encontrado la felicidad en el dinero. Por eso quiere regalar el 99 % del total de su fortuna y quedarse solo con el 1 %, cifra que le permitiría costear sus gastos y vivir una vida normal como cualquier otro hombre de su edad.

“Muy pronto te quedas sin formas de hacerte más feliz gastando dinero. No quiero un yate”, dijo en charla con Bloomberg. Así, aseguró que no tiene sentido seguir gastando dinero si con ello no encuentra la felicidad que busca, que al parecer se basa en una vida mucho más ordinaria, pero sin abandonar su empresa, con la que espera lograr que sea “la mayor fuente de transacciones financieros del mundo”.

El joven empresario ya había donado cerca de 50 millones de dólares el año pasado en iniciativas ambientales y ayudas a India, luego de la difícil situación que vivió ese país durante la pandemia de covid-19. Como si esto fuera poco, el norteamericano también planea entregar una donación para prepararse con miras a una futura posible pandemia, que estaría sobre los 1.000 millones de dólares.

“Podemos esperar que las pandemias empeoren con el tiempo y sean más frecuentes, solo por la posibilidad de fugas de laboratorio. Esto es una posibilidad no trivial que puede desestabilizar el mundo si no nos preparamos para ello”, aseguró.

Sobre la decisión de regalar su fortuna, dice que no la ha dudado ni por un segundo y que no revaluará porque para él ya es un hecho, con lo que demuestra una personalidad particular.

“No es una decisión que reevalúe constantemente, porque creo que no me hace ningún bien reevaluar constantemente nada (...) Ya no me parece, minuto a minuto, una decisión”, señaló.

Bankman-Fried se unió a la filosofía de “ganar para dar” y no es algo que haya sucedido justo ahora, sino que desde siempre ha tenido esta forma de ver la vida. Incluso, cuando trabajó en Wall Street durante tres años, luego de graduarse de la universidad, regaló la mitad de su salario en cada año trabajado para la protección de los animales.