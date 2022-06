Una condena no ejemplar y otras seis noticias internacionales de la semana

A 16 años y 6 meses de prisión fue condenado Naasón Joaquín García, antiguo líder de la famosa Iglesia cristiana La Luz del Mundo, acusado de varios cargos por violación a menores, pederastia y posesión de pornografía infantil.

A pesar de que estos delitos suponían una posible condena a cadena perpetua, un acuerdo entre la Fiscalía del estado de California y el equipo de abogados del pastor ocasionó la reducción drástica de la pena. El acusado aceptó haber obligado a dos menores de edad a tener encuentros sexuales con él.

“Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas que me forzaste a hacer y que no he sido capaz de olvidar”, fueron las palabras de una de las víctimas, quien testificó en el juicio y esperaba la cadena perpetua para García. Junto con el hombre fueron capturadas dos mujeres, acusadas de ser cómplices, que se encargaban de contactar a menores para que García pudiera llevar a cabo estos horripilantes actos.

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara y ha adquirido renombre internacional y sumado miles de fieles. Estos no son los primeros problemas legales relacionados con la congregación. En el año 2020, las autoridades mexicanas congelaron casi 20 millones de dólares relacionados con la Iglesia.

Frase

“Todas las sanciones impuestas contra la economía rusa, la agricultura, el petróleo o el gas han regresado como un bumerán”,

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Foto: getty images

dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una entrevista en Turquía. El mandatario aprovechó para referirse también a las sanciones de Estados Unidos contra su país.

Cifra

4.030

El Fondo Monetario Internacional negocia con el gobierno de Alberto Fernández - Foto: afp

millones de dólares es la cifra que podría desembolsarle el Fondo Monetario Internacional a Argentina. Las negociaciones entre el Gobierno de Alberto Fernández y la autoridad monetaria parecen ir por buen camino.

Imagen

¡daño ambiental!

Miles de troncos bajan por un río de Nigeria. - Foto: reuters

Miles de troncos son transportados en un río de Nigeria luego de haber sido talados. Las autoridades medioambientales se encuentran preocupadas debido a la depredación y riesgo de extinción de cientos de bosques en el país. Muchas madereras trabajan de forma ilegal.

El Salvador

Tres polémicos años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Foto: getty images

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió recientemente tres años en el poder y su mandato ha estado gobernado por la polémica. Desde tomarse una selfi en medio de una asamblea general de las Naciones Unidas hasta crear una ciudad en la que se realicen pagos exclusivamente con bitcóin, Bukele es poco ortodoxo y suscita amores y odios.

Su guerra contra las pandillas, en la que ha capturado a más de 30.000 presuntos pandilleros, le ha valido la aprobación de una parte de la población salvadoreña, pero también críticas de Gobiernos y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. El mandatario afirma que seguirá firme y no descansará en su combate ni en su gobierno. Los admiradores aprecian su mano dura, mientras que los críticos resaltan su perfil autoritario y antiinstitucional.