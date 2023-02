Una joven solo tiene citas con hombres que se llamen Álex y esta es la curiosa razón

Aunque suele ser un consejo para aquellos que frecuentan múltiples parejas al mismo tiempo, o para los que se hicieron tatuajes con el nombre de su expareja, y aún así no suele ser tomado; el salir solo con personas que tengan el mismo nombre es poco común y tiende a ser catalogado como “raro”.

Pues bien, en redes sociales una joven sorprendió a sus seguidores con su confesión: “Voy a sonar loca, pero necesito compartir esto con todos ustedes porque sé que ayudará a alguien”, comenzó diciendo una reconocida artista y creadora de contenido identificada como Elle Winter, y agregó: “Solo salgo con chicos que se llaman Álex y les prometo que es el mejor truco para citas que jamás encontrarán”.

En su video, indicó que una de sus primeras relaciones fue con un joven que se llamaba Álex, a sus 17 años, indicando que luego de que terminaran comenzó cada vez que escuchaba el nombre de su ex volvía a sentirse mal, sin embargo, todo cambió cuando meses después empezó a salir con “otro Álex”.

Winter recalcó que las cosas terminaron siendo “mucho más fáciles”, puesto que cuando lo presentaba a su familia y amigos, pues ninguno se confundía, y si tenía citas múltiples entonces los numeraba “Alex #2″, por lo que nadie confundía el nombre del actual con el ex, lo que además le parecía práctico.

“Y luego, cuando Álex número dos y yo rompimos. Empecé a usar aplicaciones de citas y pensé que debería continuar con esta tendencia de salir solo con chicos llamados Álex. No tuve que inventar apodos elaborados para estos chicos para mis amigos, solo fue Álex”, resaltó la joven en su video, al explicar el “truco de citas”, que muchos podrían estar necesitando.

La joven indicó que luego comenzó a salir solo con personas llamadas Alex y todo le resultó más sencillo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante tal revelación, los usuarios en redes sociales comenzaron a dejar mensajes jocosos sobre la historia de la joven Winter, algunos comentaron que también lo hacían, mientras que otros le reprocharon el que quizás estuviera dejando a un lado varias “buenas opciones”.

“Yo me llamo Álex ;)”, “No veo fallas en su lógica”, “yo con los manueles y sebastianes”, “yo con los carlos JAJAAJJAAJ”, “el nombre de mi ex es neophytos…. no estoy seguro de poder encontrar otro”, “imagínate que tu alma gemela tenga otro nombre y tú no le des una oportunidad”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

La reacción de una mujer luego de que su novio le terminara en pleno vuelo

Una joven está siendo el foco de atención en las redes sociales, debido a la reacción que tuvo luego de que su novio le terminara en medio de un vuelo comercial. Pues bien, la “pataleta” quedó grabada y fue rápidamente difundida en las redes sociales.

Todo el personal del vuelo trató de tranquilizarla - Foto: Twitter @nojumper

En el video publicado se escuchan los estridentes gritos de la joven mientras los demás pasajeros se quedan atónitos ante la escena. A su vez, los miembros de la tripulación tratan de apoyar la situación, pero la mujer no para de gritar, se tira al piso y entra en lo que pareciera ser un ataque de pánico por la situación; incluso, en algún momento agarra al que era su novio y no lo suelta, por lo que los auxiliares de vuelo intervienen.

Pues bien, en la segunda parte de la historia se logra ver cómo llegan las autoridades del aeropuerto para mediar en la situación y se llevan a la joven; acto seguido, un miembro de la tripulación le pregunta al otro pasajero que venía con la joven por las maletas, y en el fondo se alcanzan a escuchar los ruidos de disgusto de los pasajeros.

La increíble escena fue criticada por cientos de personas en las redes sociales, indicando que la aerolínea debió haber dado millas extras por el escándalo que los pasajeros soportaron, mientras que otros indicaban que la actuación de la joven no era la adecuada.

La joven gritó y se tiró al piso porque su novio le terminó. - Foto: Twitter:@nojumper

“Está bien, pero esa m....a de gritos y colapso mental no es así”; “Apuesto a que si ella hubiera mantenido la calma, habrían vuelto a estar juntos cuando el avión aterrizara”; “Me pregunto por qué lo terminó. Ella parece material de esposa”; “Bro, lo hizo durante el vuelo para tener testigos. Quién sabe qué habría hecho ella en privado”; “No hay razón para actuar así, público o no”, son algunos de los comentarios.