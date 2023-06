Una madre ‘secuestró’ a su bebé para darle una dura lección a su esposo

En una de las plataformas más usadas por los usuarios para contar historias, enviar recetas o incluso comentar diferentes artículos noticiosos votando a favor o en contra de un tema en específico, una mujer contó una historia que sorprendió a más de uno.

Se trata de una mujer que contó su historia en el sitio web Reddit y logró que su publicación fuera destacada por muchos usuarios que también usan esta plataforma para conocer intereses y hobbies de otras personas.

Muchos padres buscan día a día la facilidad de dejar a sus hijos en una guardería, aunque a veces suele ser más difícil de lo que parece, ya sea por costos o por encontrar el mejor sitio que cuide de los pequeños.

La madre aseguró que su esposo no le ayuda a nada y no aporta a la casa - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En el caso de la madre, que no quiso dar su nombre, contó cómo fracasó su guardería después de regresar de los 4 meses de licencia de maternidad a pesar de que involucraba a su esposo en el trabajo, ya que estaba desempleado en ese momento.

“Recientemente, volví a trabajar después de tener a mi hija de 4 meses. La guardería es demasiado cara, por lo que mi esposo aceptó de mala gana quedarse en casa. Es importante saber que está desempleado desde el 2021 y recibe beneficios”, empieza contando la madre en la plataforma.

La mujer aseguró que su pareja no cocina, no limpia ni ayuda de ninguna manera, así que como madre, siempre estaba nerviosa en dejarla sola con su papá, pero no tuvo ninguna opción, ya que tenía que salir a trabajar y no podía llevar a su hija.

Una primera infancia llena de juegos y diversión construye una relación de confianza entre padres e hijos. - Foto: GUILLERMO TORRES | SEMANA

Al principio todo estaba bien, como cuenta la mujer en Reddit, cuando llegaba del trabajo su hija estaba limpia y dormida y así los días siguientes, cuando volvía a su casa el esposo estaba jugando con ella, alimentándola o paseando con ella, “yo estaba feliz”, dijo la madre.

Sin embargo, una vez su vecino le reveló una información que hizo que todo cambiara. La persona que vivía frente a su casa le aseguró que cuando se iba a trabajar, al poco tiempo la bebé empezaba a llorar y su llanto duraba por horas.

La vecina preocupada decide acercarse a la casa y tocar la puerta y no escuchaba respuesta hasta que un tiempo después salió el padre de la niña disculpándose, pues se había quedado dormido.

Niña llorando - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Llegué a la conclusión de que duerme todo el día y bien. Antes de que yo vuelva a casa, finge cuidarla”, dijo la mamá enojada por la actitud del padre de la niña. De esta manera la madre decidió enseñarle una lección a su pareja.

Al otro día, la mamá inicia su rutina como es usual, al salir a la hora habitual decide esperar 30 minutos fuera de casa. Al regresar después de esperar un tiempo se dio cuenta de que su esposo efectivamente se había quedado dormido, “se quedó dormido con sus estúpidos auriculares con cancelación de ruido puestos. Fui a la habitación de mi hija, la recogí y la llevé a la casa de mi amiga”, cuenta la mujer.

Cuando su hija estaba resguardada por su madre, la mujer decide esperar 2 horas y llamar a su pareja para decirle que llegaría temprano a casa, sin embargo, en ese momento el padre le reveló a su esposa que no encontraba a la niña y que la había buscado en todas partes, pero no había rastro de ella.

“Me dijo que iba a llamar a la policía, pero antes de que lo hiciera. Le dije lo que hice”, dijo la madre antes de que su marido decidiera llamar a la policía y que el resultado fuera perjudicial para ambos.

Cuando la mujer regresó a casa con su hija después de la broma, su suegra estaba ahí, mientras el esposo le calmaba los nervios, pues tenía un ataque de pánico al creer que habían perdido a su hija. “Mi esposo decidió dormir en su casa. Los familiares me dicen que soy una persona terrible”, dijo la mamá a Reddit.