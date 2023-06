Una mujer revela el efecto de un relleno de labios que recibió gratis “me dolía como un infierno”

“Inmediatamente después de que me inyectó, me miré en el espejo y me di cuenta de lo hinchada que estaba”, afirmó la mujer.

Una mujer se volvió viral en TikTok al mostrar los terribles efectos de un relleno de labios gratuito, la mujer ahora pide a quienes piensen en realizarse el procedimiento, que tengan cuidado con las ofertas gratuitas y aconseja buscar profesionales médicos para realizarlos.

Relleno de labios

El aumento de labios es un tipo de cirugía cosmética, un procedimiento no quirúrgico que busca mejorar el aspecto de los labios mediante el relleno y aumento de los mismos. Aunque recientemente se ha popularizado, es un procedimiento que se realiza desde hace décadas.

En el caso de Jessica Burko, de 28 años, la mujer cuenta que estaba emocionada por haber ganado un sorteo de Instagram para un rellenos de labios gratuito.

No es la primera vez

Burko había recibido rellenos antes, de acuerdo con información del diario New York Post, en su caso no se había realizado el procedimiento cosmético en aproximadamente un año antes.

La joven recurrió a TikTok para publicar las fotos del antes y después del procedimiento, imágenes que horrorizaron a más de uno: “Fui a hacerme los labios ayer y sucedió algo malo”, dijo en el video, en el que se le veía visiblemente inflamada.

Burko asegura que sus labios estaban inflamados a unas dos veces, su tamaño normal.

Dolor

Burko además dijo que el procedimiento la había dejado con un dolor infernal, tuvo que usar crema anestésica en los labios durante varios horas antes de que se deshincharan: “Honestamente, no sé qué salió mal, me operé los labios varias veces”, dijo.

Labios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La mujer explicó que el hombre que realizó el procedimiento no parecía tener idea de lo que estaba haciendo: “Este doctor estaba haciendo algo al azar. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Inmediatamente después de que me inyectó, me miré en el espejo y me di cuenta de lo hinchada que estaba”.

Ella se dio cuenta que algo estaba mal en el procedimiento, porque había sido muy doloroso y ella sabía que eso no estaba dentro de lo esperado: “Me dolió muchísimo, lo cual fue raro porque sé que no debería”, dijo la mujer al medio NeedToKnow.co.uk, de acuerdo con la información que recoge el New York Post.

Paso a paso

No mucho tiempo después del procedimiento, saliendo caminó hacia su automóvil, se dio cuenta de que sus labios “no eran normales” y regresó al médico, quien le recetó una crema con esteroides, que no funcionó.

“Mi piel se puso extremadamente roja prácticamente inmediatamente después. Sabía que eso definitivamente no era normal” aseguró la mujer, según el Post y añadió: “Cuando llegué a casa, los labios eran del tamaño del video. Mi cara comenzó a hincharse y caer”.

En el video, Burko mostró un ángulo lateral de su rostro, revelando cuán hinchado se había puesto. - Foto: Imagen Tiktok @jessicacaileyburko

En el video, Burko mostró un ángulo lateral de su rostro, revelando cuán hinchado se había puesto.

Seguirá aplicándose relleno

La mujer afirma que no desistirá de este tipo de procedimientos, solamente cambiará de lugar para la aplicación.

De hecho, para quitarse la inflamación Burko cuenta que fue a otro estudio de belleza diferente, en donde disolvieron el relleno.

La mujer recomienda que ese trabajo sea realizado por una persona de confianza. - Foto: Getty Images/Image Source

“Después de disolverme, mis labios se hundieron rápidamente y mi cara estaba flácida, pero después de una semana completa volví a la normalidad”, dijo.

La mujer recomienda que ese trabajo sea realizado por una persona de confianza: “Lo que le diría a cualquiera es: investigue, si encuentra a alguien que ama y hace un trabajo increíble, quédese con él. Si planea acudir a otra persona, asegúrese de hacer preguntas y estar 100 % seguro de que puede hacer lo que le pide o saber cómo hacer el trabajo que desea”