¿Una tragedia anunciada en Ucrania? Y otras seis noticias internacionales de la semana

Esta central nuclear se encuentra ocupada por la fuerza rusa desde el año 2022. En junio del presente año, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dio a conocer a la opinión pública que no existen rastros de explosivos en la central, aunque pidió acceder a otras zonas de la planta para investigar detalladamente.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de ser la única capaz de generar peligro en esta central nuclear. Vladímir Putin, desde el inicio de los enfrentamientos, ha dejado entrever que no sería una locura que atacaran con su armamento nuclear, siempre y cuando se llegue a últimas instancias y no sean ellos quienes inicien. Parece una amenaza por las consecuencias que se podrían desencadenar en este conflicto que no da tregua.

Frase

“A todos los venezolanos que fueron engañados y hoy se sienten traicionados, ¡no tengan miedo!”

María Corina Machado. - Foto: getty images

Afirmó María Corina Machado, tras su inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos en Venezuela. Machado se presentaba como precandidata a las elecciones presidenciales del próximo año y afirma que sigue firme en sus intenciones.

Cifra

1.000

Elecciones en Guatemala. - Foto: getty images

Son las actas que, presuntamente, estarían alteradas en los resultados de las elecciones de Guatemala. De acuerdo con cifras oficiales, este número de actas equivale al 0,82 por ciento del total. La verificación se debe a que nueve partidos denunciaron cifras erróneas.

Foto

Una merecida despedida

Ariane 5 - Foto: afp

El cohete francés Ariane 5 tuvo su último vuelo al espacio después de 27 años de funcionamiento. La nave despegó desde la Guayana Francesa y se cree que pasará un buen tiempo hasta que Europa vuelva a lanzar una misión de este tipo, ante los retrasos significativos de la industria.

Perú

Sin nada ni nadie

- Foto: getty images

El expresidente del Perú Pedro Castillo fue notificado hace unas horas del embargo de sus bienes como parte de la investigación por rebelión e intento de un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022. Como si fuera poco, no solo el pedido fue para Castillo, sino también para el ex primer ministro Aníbal Torres, quien ha sido uno de los vinculados en este caso que ha tenido a la nación inca en el limbo y sin un claro rumbo hacia el futuro.

Esta medida se toma como apoyo y respaldo para no evadir el pago de 67 millones de soles, unos 77 millones de pesos aproximadamente, por parte del expresidente, gabinete y exministros como parte de una reparación civil.

Rusia

¿De vuelta al fortín?

Yevgueni Prigozhin. - Foto: getty images

El rumor de que Yevgueni Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner, está en Rusia es latente. Según el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Prigozhin se encuentra en San Petersburgo y no en Bielorrusia, como se había acordado inicialmente que debía exiliarse tras la culminación de su rebelión armada.

El mandatario –que actuó como mediador para facilitar el proceso de Prigozhin en Bielorrusia, país aliado de Rusia– le ofreció garantías y seguridad para que se pudiera establecer en esta nación de Europa Oriental. Al parecer no funcionó. Asimismo, la relación Putin-Prigozhin se deterioró hace algunas semanas a raíz de la determinación del presidente ruso de integrar a los soldados de Wagner en las tropas regulares de las fuerzas armadas rusas. ¿Cuál será la reacción de Putin?

Uruguay

Ni una gota

Sequía en Uruguay. - Foto: getty images

La falta de agua potable tiene en vilo a los habitantes de Montevideo, capital de Uruguay, y su área metropolitana. Según información del Gobierno nacional, se estima que quedan entre una semana y diez días de agua bebible. Como plan de contingencia a la crisis, el Gobierno declaró emergencia hídrica, exonera de impuestos al agua embotellada y ordenó construir un nuevo embalse.

Eso sí, esta construcción es la solución a largo plazo y no soluciona la grave sequía de estas últimas semanas. Asimismo, se estima que, cuando se agote el agua dulce en la capital, se tendrá que optar por fuentes que contienen niveles altos de salinidad, por lo cual no se podría consumir directamente desde el grifo de los hogares en esta nación sudamericana.