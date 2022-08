Unos 80.000 turistas quedaron atrapados en China por férrea política anticovid

Las autoridades de China han ampliado este lunes las restricciones de movilidad en la isla de Hainan, donde miles de turistas permanecen atrapados en el marco de los esfuerzos para contener un brote de coronavirus que ya ha dejado más de mil casos confirmados.

Inicialmente, los confinamientos se limitaban a la zona turística de Sanya, pero ya se han extendido a cuatro localidades más: Wanning, Danzhou, Qionghai y Lingshui. En toda la isla viven unos diez millones de personas y solo en Sanya permanecerían atrapados 30.000 turistas en hoteles y otros 50.000 en apartamentos.

Las autoridades han ordenado a los establecimientos turísticos que concedan descuentos a estas personas, aunque al mismo tiempo ha reconocido algunos “casos aislados” en los que los hoteles no han cumplido e incluso han subido el precio, según el diario oficial Global Times.

El gigante asiático mantiene una férrea política de ‘casos cero’ para contener la pandemia de covid-19, lo que se ha traducido en medidas indiscriminadas a la mínima sospecha de un gran brote de coronavirus.

Científicos chinos se preparan desde ya para la próxima pandemia

Predicciones como las del magnate y genio Bill Gates, quien señaló que “no es demasiado pronto para empezar a pensar en la próxima pandemia” alertan a los científicos de todo el mundo y por eso, desde ya, expertos de China, donde comenzó el coronavirus, se están preparando para manejar la próxima pandemia.

De acuerdo con el medio internacional France24, los investigadores del Instituto de Descubrimiento de Medicamentos en Beijing están analizando tratamientos y medicamentos que se podrían requerir en caso de que se presenten otras amenazas sanitarias a gran escala en el futuro.

Esto se conoce luego de la alerta de Gates al sostener que: “No sabemos cuándo llegará el próximo, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos encuentre desprevenidos de nuevo”.

Según el magnate, uno de los puntos importantes es que las decisiones que se tomaron para enfrentar brotes del pasado, como el ébola, dejaron lecciones importantes que se han tenido en cuenta luego de que apareciera la pandemia por el nuevo coronavirus.

Por su parte, Ding Sheng, director de la institución de Beijing, indicó que “esperamos descubrir una nueva forma de comprender las enfermedades y también desarrollar nuevas tecnologías para el desarrollo de fármacos. Esperamos poder difundir nuestros conocimientos y tecnologías desarrolladas aquí para apoyar entidades como estas”.

Vale mencionar que este centro de investigación cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y trabaja de la mano con la Universidad de Tsinghua.

De otro lado, el empresario Gates explicó que su fundación se asoció con gobiernos y patrocinadores para crear la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (Cepi, por su sigla en inglés). Dicha iniciativa, en la situación actual, ha logrado aportar a la financiación de vacunas como Oxford/AstraZeneca y Moderna.

Asimismo, los científicos de ese país alertaron que el coronavirus estará presente en el mundo durante varios años más, lo que hace importante prepararse con medicamentos y vacunas que, además de ser seguras y efectivas, puedan producirse a bajo costo, por lo que también señalaron que esto será un problema para los países que no tengan el respaldo económico para hacerlo.

“La principal razón por la que muchos países en desarrollo tienen problemas para acceder a esos medicamentos que salvan vidas es porque no pueden costearlo. No tienen la capacidad de desarrollar y manufacturar esas drogas, así que con estas tecnologías, con desarrollos de procesos de código abierto se les facilita el acceso”, destacó Yanzhong Huang, socio del Global Health Council on Foreign Relations.

*Con información de Europa Press.