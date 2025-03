Vaticano revela estado de salud del papa Francisco tras 19 días hospitalizado: comunicado oficial

Mientras que el pontífice permanece en el hospital, todavía sigue el debate acerca de si debería renunciar o no. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha advertido de que no es “periodo precónclave, ni mucho menos” y ha añadido que no cree que se den las circunstancias para que esto se dé.