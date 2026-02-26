Mundo

Venezuela nombraría nuevo embajador en Colombia: Ramón Orlando Maniglia, exministro de Defensa, ocuparía el cargo en un momento clave

Las relaciones diplomáticas se han restablecido paulatinamente desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

Redacción Mundo
26 de febrero de 2026, 4:07 p. m.
Ramón Orlando Maniglia
Ramón Orlando Maniglia Foto: Tomada de Radio Nacional de Colombia

Ramón Orlando Maniglia Ferreira sería el nuevo embajador de Venezuela en Colombia, según información de fuentes oficiales obtenida por la prensa colombiana. De confirmarse su nombramiento, dejaría su cargo en la embajada venezolana en Berlín, Alemania, para establecerse en Bogotá.

Maniglia fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez. En 2015, fue designado embajador de Venezuela en Alemania, posición que ocuparía hasta ahora, cuando reemplazaría a Carlos Eduardo Martínez Mendoza, quien se desempeñó como representante diplomático de Venezuela en Colombia desde 2023.

El funcionario ingresó al gobierno de Chávez con el rango militar de almirante de la Armada Bolivariana. Tras retirarse del ejército, ocupó cargos diplomáticos en los que promovió relaciones económicas entre empresas europeas y autoridades venezolanas. Su nombramiento en Bogotá se produciría en un contexto en el que ambos países buscan restablecer relaciones formales, con el objetivo de abordar temas como el paso fronterizo, así como asuntos relacionados con el comercio y la cooperación bilateral.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.
Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Este jueves, 26 de febrero, Radio Nacional de Colombia fue el primer medio en informar el posible cargo que ocuparía Maniglia.

Por fentanilo: informe oficial atribuye al opioide la muerte de un oficial de California

El temido narcotraficante Pipo, líder del Cartel los Lobos, acusó al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio

Miami invertirá 1.000 millones de dólares para ampliar el Concourse D de su Aeropuerto Internacional

Había un altar religioso y medicamentos: los detalles de la casa en donde alias El Mencho estuvo antes de morir

¿Está Colombia? Los 15 países con peor calidad de vida del mundo: varios de América Latina aparecen en la lista

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

¿Quién es Larry Devoe, el nuevo fiscal encargado de Venezuela que reemplazará a Tarek William Saab?

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Los dos países vecinos rompieron relaciones diplomáticas durante un periodo de tres años, aunque actualmente están dando pasos para restablecerlas. En febrero de 2019, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la ruptura total de relaciones consulares con Colombia, debido a que el entonces presidente Iván Duque apoyó el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela a través de Cúcuta.

Duque también reconoció a Juan Guaidó como el legítimo presidente en ese momento, lo que aumentó las tensiones entre ambos países.

El presidente Gustavo Petro encendió el debate en redes sociales por el retiro de los ahorros de pensión.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Ante esa situación, todas las embajadas y sedes consulares de ambos países cerraron por completo, lo que dejó a millones de personas sin acceso a servicios básicos de documentación, vitales para los inmigrantes. Además, la frontera terrestre estuvo cerrada al paso de vehículos y de comercio durante largos meses.

Para 2022, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, las relaciones comenzaron a restablecerse de manera gradual. El primer paso fue el nombramiento de embajadores: Armando Benedetti representó a Colombia en Venezuela, mientras que Félix Plasencia lo hizo por Venezuela. Al mismo tiempo, la frontera empezó a permitir el tránsito.

Actualmente, el Ministerio de Comercio de Colombia informó sobre la reapertura de puentes internacionales para el comercio de carga y la firma de acuerdos de protección de inversiones, lo que consolidó las relaciones bilaterales entre los países vecinos.

