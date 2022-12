Video: a empujones, conductor despeja vía bloqueada por protesta de activistas ambientales

Lo que parecía una protesta normal adelantada por un grupo activistas ambientales en una calle de Francia terminó convirtiéndose en noticia, y no precisamente por las peticiones de los manifestantes ni por el bloqueo ejercido en sí, sino por la reacción de un grupo de conductores que, cansados del ‘acto simbólico’ que les impedía moverse en sus vehículos, decidieron ‘reprimir’ la protesta con sus propias manos.

El video muestra cómo, inicialmente, un grupo de manifestantes que portaban chalecos reflectivos, similares a los que se usan en las obras civiles, se encontraban sentados en la vía pública sosteniendo una serie de carteles y bloqueando el tráfico de un corredor vehicular en Francia, sin que se especifique el lugar o ciudad de lo acaecido.

Si bien el hecho simbólico no despertaba ninguna clase de violencia por parte de los manifestantes, sí ejercía traumatismos viales, que tampoco eran atendidos por las autoridades.

No obstante, estos manifestantes dieron con un grupo de conductores que no se manifestaron muy tolerantes a la protesta en favor del cuidado medioambiental, ni mucho menos de las secuelas que la manifestación misma estaba generando en su rutina, al representar un trancón.

Por lo anterior, al menos dos de ellos decidieron descender de sus automotores para atender personalmente el bloqueo y, antes de buscar la mediación por la vía del diálogo, evidenciando que los manifestantes hacían oídos sordos a sus requisitos de abrir la vía, decidieron obrar directamente a través de las vías de hecho: arremetieron físicamente contra los ‘obstáculos humanos’ que se apostaban justo en frente de sus vehículos.

Así, un video grabado por uno de los asistentes al evento de protesta muestra cómo un hombre robusto se dirige a los manifestantes que permanecían sentados en el suelo y, tras arrebatar algunas pancartas portadas por ellos y al ver que los manifestantes no se resistían, sino que permanecían sentados en la vía, emplean su fuerza contra ellos.

Si bien el hombre no les propina puños ni patadas, sí hace un evidente despliegue de fuerza levantando, a las malas, de la carretera a los ‘obstáculos humanos’ para disponerlos en los costados de la vía.

"Premier qui bouge j'l'encule, the origins". On voit que si Lopez a certes quelques notions de diplomatie, il sait prendre assez rapidement ses responsabilités devant le manque de répondant de ses interlocuteurs. pic.twitter.com/73zuGfREoV — Jean-Robert (@Jean_Robert_29) November 28, 2022

Ante esta actitud del desesperado conductor, otro hombre también se suma a la ‘operación despeje’, halando a los lados de la vía a los manifestantes.

No obstante, pese a ser retirados de la vía pública, algunos de ellos buscaban retomar su posición de ‘estorbo’ para el paso vehicular, lo que despertó indignación de los hombres, quienes comenzaron a evidenciar un mayor grado de furia.

Al evidenciar que los conductores afectados por la manifestación ya estaban elevando aún más su desespero, algunas personas que permanecían al margen de la protesta, pero que al parecer la estaban coordinando, se acercaron a los conductores malhumorados para calmarlos y quizá pedir a sus compañeros activistas que permitieran una ‘ventana’ en la manifestación para dar lugar al tránsito de los carros represados.

No obstante, el desenlace de la pugna por el espacio público entre manifestantes y conductores no pudo conocerse, en tanto ahí para la grabación del video que se masifica a través de las redes sociales. Sin embargo, se alcanza a ver cómo algunos carros alcanzan a superar la barrera humana gracias a la acción de los conductores desesperados.

A través de las redes sociales, el hecho despertó polémica, pues si bien algunos cuestionan el carácter violento al que recurrieron los mismos conductores para despejar la vía, otros internautas respaldan la acción, advirtiendo que esas protestas no tiene asidero, pues no afectan a quienes toman las decisiones, sino a los ciudadanos del común, que son los verdaderos perjudicados de unas protestas que no logran tener el eco buscado y que, al afectar a otros ciudadanos, lo único que consiguen es perder la legitimidad de sus causas.