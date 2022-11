Video: caos y violencia en el Black Friday en Venezuela

Estampidas, filas eternas, empujones y caos total se vivió en Venezuela, según imágenes que han sido difundidas por redes sociales.

“La gente loca, ve, como los caballos, rompieron rejas... la gente agresiva, peleando”, es lo que describe una usuaria que grabó uno de los impactantes videos.

En las imágenes se puede ver una cantidad enorme de gente haciendo fila y agolpada, que entra de manera caótica a un almacén tan pronto abren las puertas. Dos personas que parecen ser de seguridad y logística resultan siendo empujadas por el gentío. Se escuchan gritos, mientras la gente entra al almacén, con la puerta metálica sin abrir del todo, dando apenas espacio para que las personas pasen.

Black Friday 2022 en Venezuela be like: pic.twitter.com/tr6EUmXw1q — Arnaldo Espinoza  (@Naldoxx) November 25, 2022

En algunos videos compartidos en la noche anterior, permiten ver la cantidad de gente haciendo fila para entrar al día siguiente a un comercio. De acuerdo con la usuaria @GabytaSuniaga de Twitter, se trataría de gente que hace fila hacia las 7:00 de la noche para “ingresar a la tienda Multimax, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas”, añade la usuaria con algo de duda el comentario: ”Supongo yo que por Black Friday”.

7:11pm así está la cola para ingresar a la tienda Multimax ubicada en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, supongo yo que por Black Friday. pic.twitter.com/zTKreA9akr — Gabriela Suniaga (@GabytaSuniaga) November 24, 2022

Otro usuario, @Pedrola51624238, comparte imágenes donde se puede ver la extensión de las filas en la noche, con el mensaje: “Así se encuentran las afueras de la tienda Multimax, en Los Ruices (Caracas), la noche de este jueves. La compañía de electrodomésticos anunció en sus redes sociales que harían “ventas nocturnas” a pocas horas del Black Friday este viernes”

En algunos de los videos se puede ver a la gente casi atemorizada, por la sensación de no poder salir de los comercios, por la cantidad de personas que ingresan.

ÚLTIMA HORA | Desorden y violencia: el “black friday” desata el caos en principales tiendas y centro comerciales de Venezuela (Videos) https://t.co/TjoiEcs5Cq pic.twitter.com/kcFAbVng0s — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 25, 2022

Cientos de personas en el Black Friday en Venezuela generaron momentos de caos. - Foto: Imagen compartida en redes por el usuario @diceleo_

¿Recuperación económica en Venezuela?

En las redes, algunas personas han manifestado opiniones a favor y en contra de la idea que se maneja desde el Gobierno, mostrando una recuperación económica.

Un usuario escribió que el afán de la gente por comprar productos, con la devaluación: “Quieren hacer ver que las compras en el Black Friday es porque Venezuela se arregló y es todo lo contrario, el que medio tiene 20, 50 o 100 que se ganó dignamente o se lo envió a un familiar, y sale corriendo a comprar algo porque diariamente se le devalúa el dinero, hasta en dólares”.

Otra persona comparte imágenes de almacenes con decenas de clientes y afirma: “¡Es #Caracas ! El éxito del Black Friday en tiendas de #Venezuela . Mucho se debe a la recuperación económica que está teniendo el país”.

Existe una discusión, desde hace unos meses, sobre el hecho de que Venezuela esté viviendo una recuperación económica. Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis y consultado por la BBC, afirma que todo depende del punto de comparación. De acuerdo con León, los venezolanos vienen de vivir una macrocrisis en 2018, caracterizada por una “hiperinflación brutal”, escasez de alimentos y medicamentos en todo el país. Esto sumado a las largas colas para adquirir productos básicos, muchas veces a precios por encima del nivel internacional.

“Entonces, cuando tú te comparas contra 2018, no cabe duda de que estás mejor”,es lo que dice este experto, quien añade: “Es como un avión que volaba a 10.000 pies de altura y empezó a caer en picada y antes de estrellarse contra el suelo logra levantar la nariz y ahora vuela a 2.500 pies. No se estrelló, pero está muy lejos de su altura inicial”, comparte el experto a la BBC.

Elementos como el fin de la hiperinflación, lo que no quiere decir que no exista inflación, podrían ser una de las causas para la recuperación. También ha habido un aumento de la producción petrolera, a partir del segundo semestre de 2021, que ha aportado a la recuperación. Los medios locales han informado de una mejora en el abastecimiento de productos, que eso sí, no implica que los precios de los alimentos o productos en general, sean accesibles.