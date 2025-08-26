Suscribirse

Video captó batalla campal de pasajeros a bordo de un crucero en alta mar por insólita razón

La compañía responsable no ha respondido si hubo heridos o detenidos a raíz del incidente.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 2:29 a. m.
Pelea en el crucero Carnival
Pelea en el crucero Carnival | Foto: Captura de pantalla de X

Una pelea entre pasajeros interrumpió la tranquilidad a bordo del crucero Carnival Sunshine en la madrugada del lunes, cuando la embarcación regresaba a Miami tras un viaje de varios días por el Caribe. El incidente, que involucró a unas dos docenas de personas, fue registrado en videos compartidos en redes sociales y desató preguntas sobre la seguridad en este tipo de viajes.

Según testigos, la violencia comenzó alrededor de las 2 a.m. del último día del recorrido. En las grabaciones se escuchan gritos como “¿Dónde está la seguridad?”, mientras los pasajeros se agredían físicamente, se empujaban al suelo y lanzaban objetos.

En las imágenes también se observa a miembros del personal de seguridad intentando disolver la riña. Uno de ellos, visiblemente superado por la magnitud del altercado, se aparta del tumulto para pedir apoyo por radio, mientras en el fondo continúan los golpes y se ven pertenencias personales esparcidas por el suelo.

El incidente en el crucero generó miles de reacciones en redes sociales.
El incidente en el crucero generó miles de reacciones en redes sociales. | Foto: Wikimedia Commons

El creador de contenidos Mike Terra, residente en el Bronx y pasajero del crucero, fue uno de quienes grabó la pelea y la difundió en sus redes sociales. En su transmisión se le escucha reaccionar al caos con la frase: “Lo de los bocaditos de pollo es una locura”.

Aunque varios medios señalaron que la riña habría comenzado por una discusión relacionada con tiras de pollo, Terra aclaró más tarde que no estaba del todo claro el motivo. “No estábamos lo suficientemente cerca como para saber por qué comenzó realmente la pelea, solo sabíamos que estaban haciendo fila para recibir comida”, explicó en declaraciones a The New York Post.



El creador de contenidos agregó que, en su opinión, la pelea se trató de un “incidente aislado” que se intensificó por algo más que un simple problema con la comida. En el pie de su video, escribió: “Siempre escucho que Carnival es gueto. He estado navegando durante años, pero esta es la primera vez que veo algo de acción en un barco”.

Cruceros en Cartagena
Cruceros. | Foto: Cortesía: Puerto de Cartagena

Las imágenes han circulado ampliamente en redes sociales, generando comentarios sobre la reputación de Carnival, una de las mayores compañías de cruceros del mundo, que en ocasiones ha sido objeto de críticas por el comportamiento de algunos de sus pasajeros.



El Carnival Sunshine zarpó de Miami el jueves pasado, realizó dos paradas en las Bahamas y emprendió su regreso a Florida el lunes, día en que se produjo la pelea. Hasta ahora, la compañía no ha emitido un comunicado oficial explicando lo ocurrido ni aclarando si hubo personas detenidas o sancionadas tras el incidente.

