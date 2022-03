Video | “Decir que Rusia es un invasor es totalmente equivocado”, asegura Evo Morales

El expresidente de Bolivia Evo Morales insistió en su posición de defender el gobierno de Vladimir Putin en sus acciones bélicas contra Ucrania y responsabilizó a la Otan y a Estados Unidos de provocar a países para sacar sus recursos naturales.

“Son intervencionistas, tantos países intervenidos en los últimos años, por ejemplo Libia, Irak, Afganistán. Entonces, afirmar que Rusia es un invasor es totalmente equivocado”, declaró Morales en una entrevista concedida a la cadena de noticias RT en Español.

El líder indígena boliviano dijo que el mundo entero sabe muy bien que hay una estrategia militar con base en la Otan para buscar hegemonía de algunos países. “Expreso mi condena sobre las acciones diplomáticas convertidas en acciones políticas. La vieja Europa debe olvidarse de ese viejo modelo de ser colonialista, golpista e intervencionista”, puntualizó el exmandatario.

Hace unos días, Morales aseguró que la Otan es “una seria amenaza para la paz” y calificó su “pretensión expansionista” como una de las causas de la invasión de Rusia a Ucrania.

“La Otan es una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, su historial de invasiones y agresiones lo demuestran. Ahora, su pretensión expansionista es una de las grandes responsables de la situación en Ucrania”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

En otro trino, el expresidente afirmó que Bolivia es un estado libre, digno y soberano. “La UE ejerce intromisión abierta al exigir a un gobierno democrático asumir una postura en relación a pueblos hermanos como Rusia o Ucrania. La vieja Europa debería despojarse de sus afanes golpistas, colonialistas e intervencionistas”.

Evo Morales y Nicolás Maduro han apoyado las acciones bélicas que emprendió Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano, el pasado 24 de febrero, y que no ha cesado en su objetivo de tomar el control total de este país europeo.

El propio presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este 3 de marzo que la invasión de Ucrania se desarrolla “según lo planeado” y sostuvo que sus tropas combaten a los “neonazis” para apoyar a rusos y ucranianos, que forman “un solo pueblo”.

“Quiero decir que la operación militar especial avanza conforme al calendario previsto, según lo planeado”, dijo Putin al abrir una reunión del Consejo de Seguridad ruso, en el octavo día desde el inicio de la invasión de la exrepública soviética.

Putin saludó la “valentía” de los soldados rusos, que calificó de “verdaderos héroes” y aseguró que luchaban “con firmeza y con plena conciencia de la pertinencia de su causa”.

Evo Morales estuvo recientemente en el ojo del huracán. La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el 14 de febrero la petición de Bolivia de investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear carreteras.

El Gobierno boliviano pidió a la CPI en septiembre de 2020 que investigara la campaña que, según denunció, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía suministrar oxígeno a los hospitales. Pero el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abriría una investigación formal, ya que los supuestos actos no eran competencia del tribunal con sede en La Haya.

“Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación”, dijo Khan en un comunicado. “He llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, añadió.

La remisión de Bolivia acusaba a Morales y a los organizadores del bloqueo de carreteras de impedir deliberadamente, durante su campaña de 12 días, la llegada de suministros médicos urgentes a los hospitales. El bloqueo empezó en septiembre de 2020 después de que el Gobierno aplazara varias veces las elecciones.

