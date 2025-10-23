Video del Comando Sur de EE. UU. sobre maniobras en el Caribe desata preocupación en la región

El Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) compartió un video que dejó inquieta a la comunidad mundial, puesto que mostraba los recientes entrenamientos sobre cielo, mar y tierra en el Caribe este jueves, 23 de octubre.

La pieza audiovisual, de apenas 41 segundos, fue publicada en la cuenta oficial de X del Comando Sur. En las imágenes, se aprecian operaciones de soldados sobrevolando distintas zonas del mar Caribe, con movimientos coordinados y un despliegue militar que generó múltiples reacciones internacionales.

Seguidamente, se observa el movimiento de lanchas de desembarco de tanques, que sirven como antesala a la práctica con vehículos blindados de combate en terrenos no identificados, lo que ha alimentado las especulaciones sobre el país en que se realizaron los ejercicios.

Finalmente, el video muestra el despliegue de soldados en un terreno selvático, portando fusiles de asalto y realizando maniobras dentro de lo que parece una casa abandonada o una zona de práctica de irrupción en espacios cerrados. El material concluye con la imagen del escudo del SouthCom entre rayos y lluvia, un cierre cinematográfico que ha llamado la atención de analistas militares.

Rapid, decisive lethality from the land, sea and air:

A look at U.S. military forces deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt illicit drug trafficking and protect the homeland. @MARFORSOUTH… pic.twitter.com/C9l9VNXCWd — U.S. Southern Command (@Southcom) October 23, 2025

La publicación estuvo acompañada del mensaje: “Letalidad rápida y decisiva desde tierra, mar y aire: una mirada a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión de SouthCom”.

El objetivo del Comando Sur es promover la seguridad regional en América Latina y el Caribe mediante la disuasión de agresiones, la derrota de amenazas, la respuesta a crisis y la cooperación con países aliados. En conjunto con el reciente despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, estas maniobras forman parte de las principales operaciones antidrogas del continente americano.

El mensaje que acompañaba la publicación terminaba con la frase: “Prioridades para desbaratar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, reafirmando así el compromiso del SouthCom en la lucha contra el narcotráfico. Además, se confirmó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el presidente Donald Trump autorizaron directamente el ejercicio militar en la región.

Aún no se sabe con exactitud en qué lugar se realizaron los ejercicios, aunque en la mañana del jueves, el Ejército norteamericano estaba realizando movimientos estratégicos y prácticas en territorio panameño. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad del Gobierno ha confirmado si estas imágenes corresponden al mismo ejercicio.