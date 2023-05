Video | Dura lección de un maestro a sus estudiantes al descubrir que habrían realizado plagio en su trabajo final

Los casos de plagio en las universidades son una de las problemáticas más castigadas, puesto que las academias están centradas en la formación de profesionales que realmente aporten al desarrollo de sus profesiones, y justamente, un profesor en Perú se ha convertido en viral por castigar a un grupo de alumnos por su mala práctica.

El hecho se presentó en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), donde un grupo de estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería Mecánica, y en medio de la discusión, uno de los participantes de la clase aprovechó para grabar el momento y luego viralizarlo en redes sociales.

Los estudiantes debían trabajar en un entregable durante todo el curso. - Foto: Getty Images

Pues bien, los estudiantes tenían que hacer un trabajo durante todo el semestre y presentarlo en las últimas semanas, sin embargo, tras presentar una de las partes al profesor, este se dio cuenta que lo que los jóvenes habían entregado era un documento copiado de otro, por lo que decidió dejarlos por fuera de las presentaciones y exponerlos en frente de la clase.

“Mi responsabilidad también es generar justicia en la clase”, comenzó diciendo el profesor para sus estudiantes. “Al grupo cinco, ni siquiera les voy a permitir que presenten su trabajo. Han hecho un plagio bastante burdo, un trabajo que se encuentra muy fácilmente en internet. Es un trabajo que, también, se ha presentado en este curso en algún semestre anterior”, se le escucha decir en el video viralizado.

“Al ser un plagio tan descarado, no voy a permitir que expongan y, obviamente, tienen la nota correspondiente a este plagio”, sentenció el docente, resaltando que estos jóvenes ya no tendrían ninguna oportunidad por lo que, muy probablemente perderían la asignatura.

“Yo soy un integrante del grupo cinco. La verdad, le soy sincero, no sabía del plagio, no sabía de esto y le pediré disculpas porque creo que el compañero que lo hizo no lo va hacer”, interrumpió uno de los estudiantes, afirmando que no tenía conocimiento de la situación, pidiendo a su vez que el profesor le diera una oportunidad de salvar su nota.

Al parecer, los jóvenes presentaron un trabajo que incluso, ya había sido presentado en un semestre anterior.

“Quisiera pedirle si puedo quedarme al final para ver si usted como puede, o quizás yo salvar mi nota porque en serio no sabía de este plagio, y creo que me voy a quedar perjudicado, sobre todo mi promedio final, lo cual no quiero que pase y quería ver si hay una solución o algo”, intentó el joven implicado.

“Lamentablemente, no hay ninguna solución. Es un momento final del curso, para darse cuenta que el trabajo era un plagio tuvieron todo un semestre. Si no se han dado cuenta que es un plagio es porque, simplemente, no han trabajado. Esa es la responsabilidad de trabajar de manera grupal”, concluyó el profesor, indicando que no era una excusa, puesto que el joven debió revisar su trabajo antes de entregarlo al maestro.

Despiden a profesora que hacía TikTok con sus estudiantes

Cibelly Ferreira es el nombre de una joven licenciada de Biología en Brasil que había encontrado en el baile con sus estudiantes y la grabación de videos para las plataformas de TikTok e Instagram una forma de motivar a sus estudiantes, e incluso generar empatía que servía para que sus clases fueren atendidas con mayor atención por los alumnos, convirtiendo la participación en sus ‘reels’ en un mecanismo de incentivo o bonificación para los jóvenes.

No obstante, y pese a los resultados que la joven profesora decía estar alcanzando, su metodología no fue agradable para algunos sectores del cuerpo docente, directivos y padres de familia del colegio donde laboraba, quienes dispusieron que la joven mujer debía ser retirada de su cargo de docente, por lo que le anunciaron que sería despedida.

Frente al particular, Ferreira reveló que aunque le entristece el haber sido despedida de su cargo como docente, el conocimiento público de su historia y de sus videos como consecuencia de que el colegio prescindiera de sus servicios, la ha impulsado aún más en su figuración en la web, lo que le ha representado aún más seguidores y éxito.

La mujer explicó que ahora, con las puertas que le abrieron las redes sociales, también ha incursionado en OnlyFans - Foto: Instagram/@cibellyferreira_

La docente de biología, en declaraciones entregadas a medios locales en Brasil, advirtió que había sido incomprendida por los directivos del colegio y los padres de familia, explicando que mientras que para algunos su contenido era ‘sugerente’, para otros, este simplemente era atractivo y divertido, y se había convertido en su herramienta de motivación para que los jóvenes de su clase pusieran mayor atención en las lecciones, y que, debido a su cercanía con la profesora, estos se habían vuelto más aplicados en la materia para evitar ‘defraudarla’.