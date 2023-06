Video: hombre destruyó piso de la casa de sus suegros luego de que le terminara su pareja

Terminar una relación amorosa es una situación muy dolorosa que tienen que experimentar en varias oportunidades las personas y que, dependiendo de cómo fue esta, llevará a cabo ciertas reacciones en los exnovios.

Se han conocido casos en redes sociales de personas que no reaccionan de la mejor manera cuando su expareja pone fin a la relación. Recientemente se hizo viral un hombre que tomó una insólita decisión después de que su novia lo cortara.

La historia se ha hecho viral en un video de TikTok que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones. - Foto: Getty Images

La historia fue difundida en un video de TikTok que ya cuenta con más de tres millones y medio de visualizaciones y más de 100 ‘me gusta’.

En las imágenes se pueden ver los momentos en los que el hombre destruye una parte de la casa de sus ahora exsuegros que, al parecer, él mismo construyo con el fin de vivir allí junto a su pareja. Sin embargo, después de terminar la relación, el protagonista decidió irse con todo y casa, literalmente.

“Me botaron, per me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”, se lee en el video que está acompañado de una canción del cantante Residente.

En el pequeño videoclip se puede observar una casa con paredes caídas y el suelo destruido, algo que aparentemente fue realizado por el hombre que no tuvo la mujer reacción después de que su mujer lo dejara.

Como era de esperarse, la increíble historia generó cientos de reacciones en redes sociales y abrió un gran debate. Por un lado, están quienes apoyaron la decisión del hombre afirmando que esa parte de la casa le pertenece a él, si en verdad fue quien la construyó.

El hombre ha sido fuertemente criticado por su reacción que ha despertado cientos de comentarios. - Foto: Getty Images

Sin embargo, también están quienes criticaron fuertemente al sujeto por su comportamiento y hasta le enviaron un consejo para que a la próxima, en lugar de destruir la vivienda, la venda y así pueda sacar un beneficio económico, algo que, según expresaron en los comentarios, puede ser una mejor “venganza” para su ahora expareja.

Incluso, en otros comentarios algunas personas relataron situaciones parecidas a esta que les han sucedido.

“Yo construí la casa de mi mamá, me quedé en cero para la casa de mis sueños. Ahora vive mi hermana, me sacaron con policías”, dijo un usuario. “Mi padre construyó en casa de mis abuelos y se murió, ahora mis tías son las ganonas. Es verdad, gente, mejor compren lo suyo”, contó otro internauta.

︎¿Mucha Suerte? Mujer recibió por error más de 200 millones de pesos y sorprendió con lo que hizo

'Influencer' revela la 'odisea' que enfrentó, luego de recibir una consignación equivocada. - Foto: Fotogramas / 00:20 (imagen 1) - 01:20 (imagen 2) / TikTok @epicaprille

La estadounidense, Aprille Franks, puede considerarse ahora como una ‘afortunada’, luego de que a su cuenta llegaran 50.000 dólares, una cifra superior a los 200 millones de pesos colombianos, y de la cual no podía explicar su procedencia. El caso fue expuesto por la influencer a través de TikTok y no tardó en viralizarse.

Un correo electrónico la alertó sobre el envío de ese dinero y, lo primero que hizo, fue consultar a sus amigos y familiares para saber si entre ellos estaba quien había digitado mal el número de consignación. Sin embargo, la respuesta (un ‘no’) fue el comienzo de una búsqueda por el propietario real que tuvo un final ‘inesperado’.

Al descartar algún conocido como el dueño de los 50.000 dólares, lo revisado con su entidad bancaria no encontró ‘anomalías’ del giro, así que salió de allí sin conocer el nombre del remitente. Eran más las dudas que certezas en su camino por hallar respuestas; pues temía que al no devolver ese monto, lo terminara gastando y luego apareciera alguien a reclamar.

Así fue como se comunicó con un abogado para tener mayor certeza del paso a seguir, en términos legales. El letrado le indicó: “repórtalo otra vez, documenta todo, no toques nada del dinero por 30 días”, además de hacer el aviso en algún sitio público como; por ejemplo, un periódico. Si nadie, en ese lapso y tras las sugerencias hechas, hacía reclamos, podría disponer de la cuantía.

Pasado ese periodo, Aprille Franks terminó quedándose con los más de 200 millones de pesos (en conversión de Colombia). No pasó mucho tiempo después de que hiciera los primeros gastos: dos casas, un carro y vivió de ese dinero, pese a que aseguró estar trabajando en tiempo completo. La reducción del valor total a cero llegó al cabo de un año y medio.

Según relató a estadounidense, después de un tiempo la llamaron para pedirle que regresara esa suma, misma de la cual no quedaba nada. En un video posterior, la influencer le salió al paso a algunos internautas que la acusaron de robo al saber que esa consignación no le correspondía. y, aun así, decidir permanecer con esta.