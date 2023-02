Video | “La gente huele horrible”: venezolanas cuentan cómo es vivir en España

Una de las jóvenes asegura que no entiende el motivo de la situación que describe, dado que en España hay agua “todo el día”, shampoo y desodorante.

Un video que ha sido viral fue compartido por el diario El Español. Dos jóvenes venezolanas cuentan en sus palabras como es vivir en España y la primera frase que dicen enciende la polémica: “La gente huele horrible”.

¿Qué dicen?

El video de las dos jóvenes venezolanas inicia con una introducción de parte de una de ellas: “Cosas que no nos gustan de vivir en España” e inicia la enumeración de eso que no disfrutan de su vida en España.

La primera: “La gente huele horrible”, dice una de ellas, tras lo cual aclara: “No todo el mundo, pero es demasiado fuerte, a violín, a axila maloliente, huelen mal”, aclara.

Una de las jóvenes asegura que no entiende el motivo de la situación que describe, dado que en España hay agua, shampoo y desodorante. - Foto: Getty Images

Después de esto, la misma joven dice que no entiende el motivo para que la gente en España, según ella, huela tan mal: “Yo no entiendo por qué, porque aquí hay agua todo el día, aquí hay shampoo, aquí hay jabón y hay desodorante, no entiendo, es algo como cultural”, explica con una clara expresión de queja.

La joven venezolana explica lo que vive en el país europeo de esta manera: “Es una vaina que tú entras en un autobús y te puede oler horrible”, dice y explica, mientras su compañera de video asiente: “O te pueden pasar por el lado y te dejan el olor.... “, y la otra joven complementa con convicción: “A cebolla, como si se hubieran echado una cebolla, así”, dice, y hace el gesto de una persona aplicando algo en su axila.

La polémica crítica de dos venezolanas a España que incendia las redes: "La gente huele horrible" pic.twitter.com/oZd83qWLHy — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 26, 2023

Polémica

En su video y a través de medios que han difundido el video, las jóvenes han recibido muchas respuestas.

“No me representan como venezolano. Hablan por cuenta propia. España es un país maravilloso, con gente maravillosa. Vergüenza tendría que darles hacer este video”, sentenció una persona en las redes sociales.

Otra persona originaria de Venezuela añadió: “Soy venezolano y estas niñas no midieron las consecuencias de comentar cosas que generalizan a todo un pueblo. Lo lamento, de verdad”.

Otros usuarios no se desgastaron atacando a las jóvenes, pero les explicaron algunos detalles para precisar la información: “Como alguien que ha vivido casi 20 años en Venezuela, otros 17 en España y 3 en Francia... En Francia SÍ que huelen mal porque no es costumbre ducharse todos los días”, dijo un usuario que añadió que en el mismo Venezuela es más frecuente que la gente huela mal: “En España nadie huele mal y somos muy limpios en comparación a Francia o Venezuela. Años luz”, dijo.

Una persona aparente de España les contestó con disgusto: “Niñatas ridículas, si no te gusta el país que te acoge y recibe, después que sales huyendo de una situación horrible de carencias en todos los sentidos, pues regresa a tu país a bailar y vivir sin luz, agua, gas, internet, gasolina, un salario de 5 dólares y sin seguridad, retontas”.

“La muchacha de las gafas de vez en cuando hace un gesto raro con los ojos, creo que es cuando se le conecta el cerebro. Vaya Juventus madre mía. Y que hacen viviendo en este país tan maloliente”, contestó otra persona con disgusto.

En el mundo hay 7,1 millones de migrantes venezolanos, que salieron de su país por la crisis humanitaria, económica y social. - Foto: Esteban Vega - La Rotta

Venezolanos en el mundo

Más de siete millones de venezolanos han abandonado su país desde el año 2015, debido al empeoramiento de la crisis socioeconómica.

Aunque América Latina es la región del mundo que más ha recibido venezolanos, otros países fuera de esa región del continente también se encuentran en la lista, de acuerdo con los datos de Statista.

Colombia y Perú son los que han recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Colombia con cerca de 2,4 millones y Perú, alrededor de 1,4 millones. En Estados Unidos y Ecuador han llegado cerca de 545.000 y 500.000 respectivamente, y España ha recibido un número importante, de cerda de 438.000, un influjo mayor al de países de la región como Panamá o Brasil.