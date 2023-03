Video | “Mi jefa me está torturando”, la pesadilla de una empleada doméstica que clama justicia

Ha pasado casi una década desde que Meriance Kabu, una mujer procedente de Indonesia (en el sudeste asiático) vio la ‘luz al final del túnel’, cuando la Policía tocó a la puerta de donde trabajaba como empleada doméstica, misma que no había vuelto a cruzar desde el momento en que ingresó.

Su intento por conseguir una mejor oportunidad en Malasia resultó lejos de ser lo que esperaba y la llevó a vivir años de ‘calvario’.

En entrevista con la cadena BBC, Kabu evocó los episodios que, en algún momento, la llevaron a contemplar atentar contra su propia vida por el nivel de violencia al que afirma haber estado expuesta. Esos pensamientos se fueron borrando de su mente cuando recordaba a sus hijos y la razón por la que un día decidió migrar y buscar otra forma de alimentar a su familia.

La mujer migró desde Indonesia en busca de mejores oportunidades laborales (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / leolintang

No alcanzó a completarse el primer mes antes de que empezaran las primeras señales de violencia que, según contó, no se limitaron a los ataques verbales, sino que pronto pasaron a los físicos. Las secuelas están reflejadas tanto en su memoria como en su rostro, ahora clara muestra de un ‘infierno’ que parecía no tener punto de retorno o salida.

El comienzo de la pesadilla

La reducción de gastos en su familia y el llanto de sus hijos fueron los motivos por los que la mujer aceptó trasladarse a Malasia con la esperanza de que al regresar pudiera ofrecer una mejor calidad de vida a los suyos. Sin embargo, lejos estaba de imaginarse lo que tendría que enfrentar con su empleadora Ong Su Ping Serena, quien negó cualquier acto de maltrato.

En uno de los casos, reseñados por la indonesia, Serena habría perdido el control cuando la migrante por equivocación dejó un pescado en el refrigerador sin poder anticipar que su jefa quería prepararlo. En seguida, Kabu afirmó que recibió un golpe en su cabeza y la hizo sangrar. Lo que siguió después fue el preámbulo a una cadena de agresiones.

Según la víctima, las agresiones llegaron a tres semanas de empezar a trabajar (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

Hoy en día carga con el rastro de los golpes en uno de sus labios, la nariz y una de sus orejas; además de haber perdido, según informó BBC, cuatro dientes. El comienzo del fin llegó cuando se las arregló para lanzar una nota por la ventana en la que suplicaba por un rescate: “Ayúdenme. Mi empleadora me está torturando (...). Todos los días estoy cubierta de sangre”, decía la nota, recogida por ese medio.

Así fue el momento del rescate

El texto llegó a manos de una transeúnte quien, al leerlo, no dudó en dar aviso a las autoridades. Algunos vecinos no sabían lo que ocurría puertas adentro, pues no vieron a la mujer sino hasta el día de su rescate, mientras que su esposo, Karvius, casi no la reconoce.

“Estaba tan conmocionado cuando me mostraron fotos de Meri en el hospital”, dijo, y de acuerdo con BBC, las agresiones incluían pinzas, planchas calientes, tenazas y martillos.

La mujer espera que su caso no quede en la impunidad (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wutwhanfoto

Ese medio informó que entre los delitos imputados a su empleadora estaba trata de personas, intento de asesinato e incumplimiento de las normativas migratorias. A estos se declaró inocente. El caso se tornó ‘complejo’ cuando en 2017 le avisaron que la Fiscalía había dejado su denuncia al no encontrar suficiente material probatorio. Su lucha ahora es para que se reabran las investigaciones y haya justicia.

Un informe de Amnistía Internacional detalló que para el año 2021 en Malasia seguía teniendo lugar una persecución hacia la “mano de obra migrante”, refugiados y solicitantes de asilo, así como detenciones y redadas de inmigración.