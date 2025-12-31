Video muestra excavadoras israelíes derribando 25 edificios en campo de refugiados palestinos; dejan a unas 100 familias sin hogar

Excavadoras israelíes comenzaron el miércoles a demoler 25 edificios residenciales en un campo de refugiados palestinos, una operación destinada a erradicar grupos armados en las zonas del norte de la Cisjordania ocupada, según el ejército.

Los edificios, que albergaban a unas cien familias, se encuentran en el campo de Nur Shams, un lugar frecuentemente marcado por enfrentamientos entre combatientes palestinos y las fuerzas israelíes.

Máquinas excavadoras y grúas del ejército israelí barrieron con las estructuras a primera hora del miércoles, levantando densas nubes de polvo, constató un periodista de la AFP. “En el marco de actividades continuas de contraterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes”, el ejército “ordenó la demolición de varias estructuras debido a una necesidad operativa clara y necesaria”, declaró a la AFP.

Decenas de miles de palestinos han sido desplazados en el norte de este territorio ocupado desde que Israel lanzó allí, el 21 de enero, la vasta operación Muro de Hierro, calificada de “antiterrorista”.

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

El campo de Nur Shams es uno de los tres alcanzados por esta operación, junto con los de Tulkarem y Yenín.

“Incluso un año después del inicio de las operaciones del ejército israelí en la zona, las fuerzas siguen localizando municiones, armas y artefactos explosivos utilizados por organizaciones terroristas, que ponen en peligro a los soldados”, aseguró el ejército.

La operación fue ordenada por el ejército de Israel. Foto: AP

Los campos de refugiados palestinos en Cisjordania fueron creados tras la primera guerra árabe-israelí para acoger aparte de los cerca de 750.000 árabes de Palestina que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel en el momento de su creación en 1948.

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

Con el tiempo, estos campamentos se han convertido en barrios densos y autónomos. Los habitantes transmiten su condición de refugiados de generación en generación.

Se destruyó gran parte del barrio de refugiados que estaban allí hace generaciones. Foto: AP

Muchos residentes consideran que Israel busca destruir la idea misma de los campamentos, transformándolos en barrios ordinarios de las ciudades vecinas, a fin de eliminar la cuestión de los refugiados.

Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

“Seguimos desplazados”, testificó Yasser al-Sayes, uno de los desplazados, al medio local Middle East Eye. “Nos mudamos de un lugar a otro, alquilando habitaciones apenas habitables. Incluso después de casi un año, no tenemos estabilidad”.

“Nuestras cosas están tiradas en la calle porque no hay dónde ponerlas”, complementó. “Estamos todos desempleados. Es una pesadilla. Hoy nos despertamos con una pesadilla”.

*Con información de AFP.