Mundo

Video muestra excavadoras israelíes derribando 25 edificios en campo de refugiados palestinos; dejan a unas 100 familias sin hogar

La zona afectada ha sido refugio para palestinos durante décadas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 10:32 p. m.
La demolición inició este 31 de diciembre.
La demolición inició este 31 de diciembre. Foto: AP

Excavadoras israelíes comenzaron el miércoles a demoler 25 edificios residenciales en un campo de refugiados palestinos, una operación destinada a erradicar grupos armados en las zonas del norte de la Cisjordania ocupada, según el ejército.

Los edificios, que albergaban a unas cien familias, se encuentran en el campo de Nur Shams, un lugar frecuentemente marcado por enfrentamientos entre combatientes palestinos y las fuerzas israelíes.

Máquinas excavadoras y grúas del ejército israelí barrieron con las estructuras a primera hora del miércoles, levantando densas nubes de polvo, constató un periodista de la AFP. “En el marco de actividades continuas de contraterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes”, el ejército “ordenó la demolición de varias estructuras debido a una necesidad operativa clara y necesaria”, declaró a la AFP.

Decenas de miles de palestinos han sido desplazados en el norte de este territorio ocupado desde que Israel lanzó allí, el 21 de enero, la vasta operación Muro de Hierro, calificada de “antiterrorista”.

Noticias Estados Unidos

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

Noticias Estados Unidos

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Noticias Estados Unidos

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos bombardea tres lanchas en el Caribe y reporta muertos en nueva ofensiva militar: se revela el video del momento

Noticias Estados Unidos

¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

Mundo

Empresa venezolana presuntamente atacada por EE. UU. desmiente a Petro y dice que no tiene vínculos con el narcotráfico

Mundo

Se reactiva el tren Machu Picchu tras grave accidente en el que murió una persona y otras decenas resultaron heridas

Noticias Estados Unidos

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

Mundo

Somalilandia: el polémico país reconocido por Israel que es ignorado por el resto del mundo

Mundo

Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

El campo de Nur Shams es uno de los tres alcanzados por esta operación, junto con los de Tulkarem y Yenín.

“Incluso un año después del inicio de las operaciones del ejército israelí en la zona, las fuerzas siguen localizando municiones, armas y artefactos explosivos utilizados por organizaciones terroristas, que ponen en peligro a los soldados”, aseguró el ejército.

x
La operación fue ordenada por el ejército de Israel. Foto: AP

Los campos de refugiados palestinos en Cisjordania fueron creados tras la primera guerra árabe-israelí para acoger aparte de los cerca de 750.000 árabes de Palestina que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel en el momento de su creación en 1948.

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

Con el tiempo, estos campamentos se han convertido en barrios densos y autónomos. Los habitantes transmiten su condición de refugiados de generación en generación.

x
Se destruyó gran parte del barrio de refugiados que estaban allí hace generaciones. Foto: AP

Muchos residentes consideran que Israel busca destruir la idea misma de los campamentos, transformándolos en barrios ordinarios de las ciudades vecinas, a fin de eliminar la cuestión de los refugiados.

Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

“Seguimos desplazados”, testificó Yasser al-Sayes, uno de los desplazados, al medio local Middle East Eye. “Nos mudamos de un lugar a otro, alquilando habitaciones apenas habitables. Incluso después de casi un año, no tenemos estabilidad”.

“Nuestras cosas están tiradas en la calle porque no hay dónde ponerlas”, complementó. “Estamos todos desempleados. Es una pesadilla. Hoy nos despertamos con una pesadilla”.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Trump pierde

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Aeropuerto USA

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Estados Unidos bombardea tres lanchas en el Caribe y reporta muertos en nueva ofensiva militar: se revela el video del momento

x

Video muestra excavadoras israelíes derribando 25 edificios en campo de refugiados palestinos; dejan a unas 100 familias sin hogar

Camila Mendoza Olmos

¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

Carlos Siu y Gustavo Petro

Empresa venezolana presuntamente atacada por EE. UU. desmiente a Petro y dice que no tiene vínculos con el narcotráfico

Trenes Machu Picchu

Se reactiva el tren Machu Picchu tras grave accidente en el que murió una persona y otras decenas resultaron heridas

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Noticias Destacadas