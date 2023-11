Video: mujer atropella a su novio por irse a tomar cervezas con sus amigos

Así fue como lo atropelló

Medios brasileños han sostenido que la ciudadana tomó la radical decisión debido a que minutos antes había tenido una fuerte discusión con su pareja porque, supuestamente, él prefirió irse a beber cerveza con su amigo, en lugar de quedarse disfrutando tiempo con ella . Afortunadamente, el ciudadano logró reaccionar y no recibió por completo el golpe, por lo que no sufrió heridas de gravedad.

El video no ha tardado en hacerse viral y varios internautas han comentado sobre lo sucedido. “Eso no es tóxico, es un intento de homicidio”, “Espero que esté presa, si es capaz de lastimar a la persona que ama, no me imagino con los demás”, “la dependencia emocional a una persona te lleva a cometer errores que te marcan de por vida”, fueron algunos de los comentarios.