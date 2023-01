Video | Novio no se pudo decidir y pidió matrimonio con dos anillos

La elección del anillo de compromiso para un hombre puede ser uno de los pasos más complejos e importantes a la hora de proponer matrimonio, razón por la cual se viralizó recientemente un video en las redes sociales. Puesto que un hombre tomo una extraña decisión con el objetivo de obtener el sí y alegrar a su futura esposa.

Este tipo de joyería tiende a ser costosa, sin embargo, el joven en cuestión decidió que tendría a la mano dos anillos a la hora de pedirle a su novia que pasara el resto de su vida con él. Una situación muy poco común, ya que además de lo que puede costar la sorpresa, el hombre decidió ser precavido y llevar dos opciones para que fuera su pareja la que escogiera.

Pues bien, en el video se puede ver como en medio de una cita tipo picnic, al atardecer sobre una costa con el mar de fondo, el hombre sostiene dos cajas en sus manos, y mientras está de pie se las muestra a su novia, quien se nota sorprendida y un poco confundida por los dos anillos.

“¿Por qué dos anillos?”, pregunta la joven emocionada, a lo que el hombre contesta que tuvo varias ideas pero que decidió entre las dos mejores para él, y como no pudo decidirse entonces se las presentó a ella para que fuera ella quien escogiera el que más le gustara.

Y justo en el momento en el que ella pregunta si uno de ellos es el más grande y él responde que sí, entonces decide por el pequeño y al tenerlo en el dedo salta de la felicidad, mientras el hombre no para de reír, emocionados los dos ante la magnitud del compromiso que acaban de realizar.

El hecho desató cientos de opiniones en la red social, en la que varias mujeres afirmaron estar de acuerdo con la forma en como el hombre decidió proponerle matrimonio a su novia.

“Jamás había visto que alguien comprara 2 anillos pero me pareció hermoso que la haga elegir”, “Jamás había visto que alguien comprara 2 anillos pero me pareció hermoso que la haga elegir”, “Ella ya ganó”, “Si no es así no me conformaré con menos”, “No supe si llorar de emoción o reír de alegria! Y aquí estoy llorando y riendo al mismo tiempo! Felicidades definitivamente el uno para el otro!”, “A mi no me dieron ni uno del Walmart y ella recibe dos”, son algunos de los comentarios.

Pareja de Florida encontró su anillo de compromiso luego de 12 años perdido

Una pareja de esposos en Florida, Estados Unidos, se llevó una de las sorpresas más grandes de su vida luego de que encontraran su anillo de compromiso extraviado 21 años después. El anillo hecho en diamantes se perdió antes de que se llevara a cabo el matrimonio de los enamorados.

El día que desapareció el anillo, Shaina Day, de Lakeland, Florida, se encontraba en el baño de su casa, asegura que se quitó el accesorio y lo colocó sobre una repisa del baño, luego desapareció, por lo que intuyó que lo había arrojado al inodoro por accidente.

“Ella vino a mí un día y me dijo: ‘Creo que perdí mi anillo’ (...). Ella dijo: ‘Estaba en el mostrador, ahora no está, y creo que lo arrojé por el inodoro por accidente”, dijo Nick Day, esposo de Shaina en declaraciones para WFLA-TV en Tampa.

En un esfuerzo por recuperarlo, la pareja revisó cada rincón de la casa, hasta realizaron un proceso de succión del desagüe, pero no fue posible recuperarlo.

Luego de los esfuerzos realizados con tal de hallar el valioso objeto, la pareja continuó con su vida mientras que el anillo siempre estuvo a pocos metros de ellos. El mes pasado, la suegra de Shaina decidió reemplazar el inodoro del baño por lo que contrató a un plomero.

La pareja buscó su anillo a pesar de los años que habían pasado. - Foto: Getty Images

Tras retirar el viejo sanitario, el plomero y la madre de Nick Day encontraron el anillo dentro de una pieza del inodoro hecha de porcelana.

“¿Crees que es el anillo de Shaina? Y lo miré de nuevo y dije: ‘¡Dios mío, sí!’”, dijo Renee, la mamá de Nick Day.

Entre lágrimas, Shaina recibió la noticia de que luego de tantos años su anillo de compromiso apareció en el mismo lugar donde alguna vez sospechó que lo había extraviado.

Ahora, la pareja no descarta utilizar el diamante para realizar una nueva pieza de joyería y heredársela a las futuras generaciones de su familia.