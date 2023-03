VIDEO | Periodista se desató al aire contra el presidente Gustavo Petro antes de ser notificada de despido por recorte de personal

La periodista española Elena Berberana, una de las más tradicionales en ese país y conductora del programa 7NN, se despachó contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por cuenta de la polémica que sostuvo este último con Nayib Bukele, mandatario de El Salvador.

La periodista puso a correr al aire las declaraciones del presidente Gustavo Petro cuestionando a Bukele, para luego comentar las mismas. “Primero dice que no se puede meter con otros países, pero se mete. Vamos a ver, Petro, esa juventud de la que usted habla no son jóvenes inocentes. Son malhechores, delincuentes que pertenecen a pandillas asesinas y extorsionadoras. A usted le da escalofrío eso y no los inocentes muertos a sangre fría, casi 4.000 en 2019 antes de la entrada de Bukele. Esos no le daban escalofríos, esos salvadoreños, no”, aseguró Berberana.

“Petro, por favor, usted tiene que razonar esto con nosotros, pero es que el presidente colombiano continúa, sigue atacando a Bukele. Sigamos escuchando”, agregó la periodista española para luego dar su opinión sobre el segmento que puso al aire. “Qué bonito, vamos a cantarle todos ‘Imagine all the people’, de John Lennon, a Gustavo Petro. Vamos a ver, señor presidente. Desde España tenemos un dicho contra estas falsas narrativas, que venden unicornios de colores a la población. Y el dicho es el siguiente: Dato mata a relato. Repita con nosotros, Petro, dato mata a relato. Su relato”, agregó.

Este fue el video que el medio de comunicación ‘7NN’, de España, publicó en sus redes sociales tras salir al aire en televisión pública:

“Y es que Bukele ha conseguido, le guste a usted o no, reducir la tasa de homicidios de casi 3.500 en 2019, a su llegada, a 496 homicidios en 2022. Todo un éxito en tiempo récord. Mientras tanto, en la Colombia que usted gobierna se registraron 3.000 homicidios durante 2022. Así que esperemos que los escalofríos que asegura que le entran por ver esas cárceles en El Salvador le entren cuando aparece una mujer, niño u hombre con un colombiano inocente asesinado en sus calles. Deje de tener envidia a otros presidentes porque eso es lo que parece, le han plantado cara a los malos, hágalo usted también y entonces los medios hablaremos de sus logros. Mientras tanto, no”, puntualizó la periodista Elena Berberana.

Este fue su editorial completo, retomado por medios de comunicación de El Salvador:

Días después de este video, Elena Berberana, que acaba de reincorporarse al medio luego de la licencia de maternidad, quedó fuera del mismo. Según se informó, 7NN, de España, despidió a gran parte de su personal periodístico, argumentando razones financieras, y en dicho recorte incluyó a Berberana. Ella, por su parte, se despidió de sus seguidores y en Twitter replicó el video con el que arremetió contra Petro y otro en el cual cargó contra la Organización de Naciones Unidas (ONU), también crítica de Bukele.

“Tengo la conciencia muy tranquila y, además, me llevo grandes amistades. Ahora nuevos horizontes se abren. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Os dejo mi último editorial, antes de mi salida, con más de 5 millones de visualizaciones. Así os invito a seguirme en TikTok”, escribió la mujer en Twitter, acompañada del video que refiere con más de cinco millones de visitas.

La semana anterior, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, respondió a las críticas del presidente colombiano Gustavo Petro, quien dijo que las cárceles en el país centroamericano eran un “campo de concentración” por la reclusión de jóvenes. El mandatario fue contundente en su réplica, haciendo énfasis en los resultados de su política de seguridad. “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, publicó el presidente salvadoreño en Twitter.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, en medio de la inauguración de dos sedes de la Universidad Distrital de Bogotá, se pronunció sobre las políticas de seguridad en El Salvador y el impacto que tienen en la juventud del país. “Ustedes pueden ver esas fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Le da a uno escalofríos, yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud entre las cárceles y creen que eso es la seguridad”, dijo el presidente colombiano en el evento.

Aseguró que este tipo de medidas “disparan las popularidades” y que esto también se evidenció en Colombia. También habló sobre los resultados que ha logrado el presidente Bukele con los índices de homicidios, metiendo a prisión a los integrantes de las bandas criminales que siembran el terror en el país centroamericano.

“El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir –dice él– de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”, agregó el presidente Petro, quien dijo que en Colombia también se han reducido los homicidios: “Nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, criminalidad y violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios. De espacios para el diálogo, espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre”.

SEMANA fue el primer medio en el mundo en llegar hasta el Centro de Confinamiento para el Terrorismo construido en El Salvador. Se trata de la cárcel más grande de América, que empezó a recibir a 40.000 pandilleros de la MS y el Barrio 18, quienes durante décadas causaron terror al pueblo salvadoreño. Son 300.000 metros cuadrados los que se usaron para elevar este gigante carcelario ubicado entre dos municipios de El Salvador, a unas dos horas de la capital del país y que, de manera sorprendente, fue construido en apenas seis meses.

Es un búnker penitenciario que, de acuerdo con el gobierno del presidente Nayib Bukele, permitirá mantener confinados, sin ninguna clase de visita o contacto con el exterior, a los pandilleros que tanto daño le causaron a su país. La cárcel incluye, además de sala de audiencias, espacios para el reconocimiento en fila de personas, reseña e identificación, unas celdas de castigo destinadas a los peores delincuentes que lleguen al penal.