Un helicóptero se estrelló contra una hilera de árboles en la playa de Huntington Beach de California, dejando cinco heridos, según los informes.

El helicóptero descendía de manera constante hacia la línea de árboles antes de que, repentinamente, se desviara hacia arriba y luego perdiera el control.

Dos personas a bordo del helicóptero fueron rescatadas sanas y salvas, mientras que tres peatones en tierra resultaron heridos, según informó la policía a CBS News. Todos fueron hospitalizados en estado desconocido.

JUST IN: Helicopter crashes near Los Angeles pic.twitter.com/5MdwrPwhfu — BNO News (@BNONews) October 11, 2025

“Estaba literalmente debajo del helicóptero cuando se estrelló. Mi vida pasó ante mis ojos”, dijo uno de los testigos que grabó un video y lo publicó en la plataforma de TikTok.

El número de matrícula del helicóptero accidentado era N222EX. Se trata de un helicóptero BELL 222 de 1980 con diez asientos y dos motores, según la Administración de Aviación Federal.

El New York Post informó que el motor trasero aparentemente dejó de funcionar, momento en el que el helicóptero entró en barrena y se estrelló.

🚨 BREAKING: Helicopter crashes in Huntington Beach, CA during movie filming. Shocking video shows the aircraft spiraling out of control, losing a part, and slamming into trees near homes and beachgoers. Emergency crews on scene; no word on injuries. pic.twitter.com/rZ4uGC1X3S — J Stewart (@triffic_stuff_) October 11, 2025

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran el helicóptero descendiendo hacia la calle alrededor de las 2:00 p. m., mientras los espectadores observan en estado de shock antes de que cayera repentinamente y se estrellara a pocos metros de la Pacific Coast Highway.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach confirmó una gran respuesta, con múltiples unidades desplegadas en el lugar del accidente.

“Al principio pensé que era una película”, declaró Robinson a Fox News Digital. “Parecía una acrobacia bastante loca. Dio varias vueltas y se estrelló contra eso. Fue una locura”, agregó.

“Mientras descendía, oí algo así como un ‘ping’, y una pieza salió volando el helicóptero. No sé qué era. No tengo ni idea. Se desprendió y ahí fue cuando empezó a girar sin control”, dijo el testigo.

El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Huntington Beach respondieron el sábado al accidente ocurrido en la intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street el sábado 11 de octubre de 2025 en Huntington Beach, CA. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag