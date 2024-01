Video: supuesto fantasma “evitó que le hicieran un gol” a un portero en un partido amistoso

La aparición que evitó el gol

Esta atajada mía fue súper viral, pero la gente descubrió algo súper misterioso y es que hay un comentario que no deja de aparecer: “Él no toca el balón y aún así lo atajó”, así comenzó su relato Joakim.

La atajada más viral del momento

“La pelota picó antes de que impactara con el pie, se hunde la parte inferior del balón dándonos cuenta que la pelota picó y no la despejó”, “Y decían que la FIFA no es realista”, “Iba con efecto y rebotó contra el suelo” y “No es nada de eso, eso es normal cuando se golpea el balón así, es un efecto que toma el balón cuando lo golpea muy preciso o fue porque el suelo tenía un pequeñito hueco, lo que ayudó que el balón retrocediera, no es la primera vez que pasa esto”.