Video | Tanque ruso apuntó su cañón contra periodistas en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania parece no tener un fin cercano, aunque hasta ahora solo van 12 días de ataques. Tal parece que ninguno de los dos bandos tiene planes de rendirse por lo que, a pesar de que este 7 de marzo se realizó la tercera ronda de negociaciones de paz entre los representantes de ambos países, el diálogo no parece ser una opción.

Sin embargo, a medida que estallan las bombas y más armas se disparan, el temor entre los habitantes de Ucrania aumenta, así como el número de muertes que desde el pasado 24 de febrero ha dejado este conflicto bélico.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) “desde el 24 de febrero hasta el 5 de marzo, el Alto Comisionado ha registrado 1.058 bajas civiles en Ucrania: 364 muertos y 759 heridos”.

No obstante, el miedo no solo se ha radicado en el corazón de los ciudadanos ucranianos, pues muchos soldados rusos han sido víctimas también de la barbarie de esta guerra, que no solo afecta a las personas en su integridad física, sino también mental. En medio del conflicto, toda persona desconocida se puede considerar como un enemigo, por más neutralidad que muestre.

Ejemplo de esto es un video realizado por el periodista John Irvine, de Independent Television News (ITN), una productora de noticias del Reino Unido, en el que muestra claramente cómo un grupo de soldados rusos, notablemente asustados y desconfiados del convoy en el que viajaba el reportero cerca de la ciudad de Mariúpol, una de las más afectadas por el conflicto, no dudaron en girar el cañón de su tanque tomando como blanco el carro en el que estaba Irvine.

“A solo ocho kilómetros de Mariúpol, aparecieron de repente los tanques. Teníamos la esperanza de que fueran ucranianos, pero no lo eran”, indicó el periodista, que luego relató que aunque intentaron grabarlos sin que se dieran cuenta, un grupo de soldados terminó notando la presencia de los reporteros.

Sin embargo, el momento de verdadero terror fue cuando, tal como se ve en la grabación, el cañón de uno de los tanques giró hacia los pasajeros del carro y se quedó inmóvil apuntando hacia el vehículo.

“En un momento, la torreta del tanque giró hacia nosotros. Estábamos bajo la mira del cañón. No sabemos qué los asustó, pero definitivamente algo sucedió. De pronto, algunos de los soldados, a la derecha y a la izquierda del tanque, estaban de rodillas apuntando sus rifles hacia nuestro convoy”, detalló Irvine.

Por supuesto, el temor se apoderó de los ocupantes del vehículo, aunque, según mencionó el periodista, afortunadamente esta situación no duró demasiado tiempo.

“Por suerte, la situación se tranquilizó. Revisaron nuestros documentos de identidad, inspeccionaron el vehículo y nos permitieron seguir”, finalizó.

Muchas personas aplaudieron el hecho de que Irvine mencionara la frase “no sabemos qué los asustó”, teniendo en cuenta que varias autoridades internacionales también consideran a algunos de los soldados rusos como víctimas de un conflicto al que llegaron sin saber lo que se les avecinaba o en total desconocimiento de las personas a las que iban a atacar.

Así lo demostró un grupo de uniformados del Ejército de Vladimir Putin, que, al ser capturados por las fuerzas ucranianas, no pudieron aguantar el llanto asegurando que llegaron a Ucrania como “carne de cañón” del Kremlin (Gobierno ruso). Además, manifestaron no haber sido informados de que sus blancos serían civiles que solo intentaban defender su territorio.

“Esta no es nuestra guerra. Madres y esposas, recojan a sus esposos, no hay necesidad de estar aquí”, fueron las palabras de uno de los soldados heridos, según declaraciones recogidas por el diario estadounidense Daily Mail.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.