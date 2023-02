Video | Un conductor borracho se salvó de morir después de perder una llanta en plena autopista

El caos no terminó con la detención del conductor, ahí apenas comenzaba.

El pasado 19 de febrero en España, las autoridades detuvieron en Valladolid a un hombre de 49 años, que conducía un vehículo que circulaba sin una de las ruedas delanteras y sin uno de los neumáticos traseros, corriendo graves riesgos al ir en zig zag, de un lado a otro de la calzada.

El hombre se negó a hacer las pruebas, para comprobar si había consumido alcohol o drogas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué pasó?

Los hechos ocurrieron en la madrugada, una patrulla de la Guardia Civil Española detectó al vehículo que estaba generando chispas contra el asfalto; las imágenes del video fueron compartidas directamente por la Guardia Civil.

El hombre tendrá que responder ante la justicia española por una larga lista de delitos. - Foto: Getty Images

En las imágenes se puede ver el auto botando una cantidad de chispas por el lado izquierdo, mientras el conductor continúa manejando ladeado, a pesar de la persecución de una patrulla de Policía que intenta deterlo con las luces y el sonido de la sirena.

De acuerdo con el medio Marca, el carro fue detectado por una patrulla de la Guardia Civil de León cuando iba dando bandazos y chocando repetidamente contra el borde de la autopista, lo que resultaba una situación tremendamente peligrosa, tanto para sus ocupantes como para el resto de vehículos.

Como el carro no se detenía, fue necesario que llegaran otras patrullas para interceptar y detener el vehículo. Según el medio, una vez el carro paró, el hombre se resistió a la acción de los agentes e incluso los golpeo, tras lo cual ya habría sido controlado por los agentes.

Agentes de la Guardia Civil en una arriesgada maniobra intentan detener a un peligroso conductor que circulaba de noche por la A-62 #Valladolid sin neumáticos derechos y chocando contra el quitamiedos de la vía.#NoALaInseguridadCiudadana #4MMadrid pic.twitter.com/UG8J7AQQ8v — Jucil Nacional (@jucilnacional) February 26, 2023

Inicialmente, el conductor se negó a realizarse las pruebas, dado que los agentes sospechaban, por su comportamiento irresponsable, que se encontraba bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o ambas.

El traslado a las oficinas de la Policía además fue todo un caos, pues el detenido dañó la patrulla en la que lo estaban llevando y llegó a autolesionarse.

Una larga lista de delitos

Los delitos por los que el hombre tendrá que responder son los siguientes: conducción temeraria, por la manera en que se mantuvo conduciendo a pesar del peligro que implicaba andar sin una de las llantas.

Conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o drogas, corroborada por la sintomatología dado que no permitió que le hicieran las pruebas.

Negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas y atentado contra un agente de la autoridad, por su agresividad al momento de ser detenido.

