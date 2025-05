Votó por Donald Trump y ahora su esposo fue deportado: “Creí que solo los delincuentes se irían”

La cubana defendió que su esposo no tenían antecedentes penales ni ningún conflicto con la ley, además de que no recibieron una advertencia formal de que Méndez sería expulsado del país. “Yo no me lo esperaba. Creí que solo los delincuentes se irían”, dijo. Y agregó que su pareja no tuvo la posibilidad de defenderse ante la situación.