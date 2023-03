‘Youtuber’ revela el peor error que cometen los latinos en Estados Unidos; ‘no todo lo que brilla es oro’

En muchas ocasiones, los Latinoamericanos en el ‘afán’ de cumplir el sueño americano y avanzar en la calidad de vida, terminan pagando las malas decisiones que resultan afectando el bolsillo.

Un ejemplo de ello lo dejó ver el creador de contenido venezolano Óscar Alejandro, quien vive en suelo norteamericano desde hace 8 años. Pues en uno de sus más recientes videos, el ‘youtuber’ contó que luego de un largo tiempo trabajando “producto del sudor de mi frente”, logró ahorrar 3.000 dólares que usó para comprar su primer auto en ese país.

“Yo estaba desesperado, tenía 9 meses trabajando, reuniendo, andando en transporte público y con las distancias de Miami estaba desesperado por un carro”, señaló el joven.

El creador de contenido dio detalles de lo ocurrido. - Foto: Captura de video canal Oscar Alejandro

Continuó su relato manifestando que se dejó asesorar por un “amigo” que conocía desde Caracas, que trabajaba para un concesionario de vehículos en Miami, y Alejandro en su afán de comprar auto, puso su confianza en esa persona y en que, a pesar de lo difícil que era el proceso, todo “le estaba resultado bien”. El ‘youtuber’ se decidió y compró un carro usado que costaba 11.000 dólares y dio 3.000 de cuota inicial.

“El desconocimiento en la materia que yo tenía sobre cómo comprar un vehículo en Estados Unidos era brutal”, dijo el creador de contenido.

El problema inició con la adquisición del crédito pues recibió un interés del 23 %, lo que era una tasa de usura ya que, normalmente, en el país se maneja un interés de entre un 3 % hasta un tope máximo del 9 %, aunque para el caso de los inmigrantes deben sumar puntos para lograr tener un récord crediticio más alto.

Finalmente, el creador de contenido venezolano terminó engañado, “hice el peor negocio de mi vida, y un año después se enteró que el vehículo que le habían vendido había sido dado por pérdida total y reparado por completo para poder vendérselo en 11.000 dólares, cuando realmente costaba 6.000. Por lo que le quedó la lección aprendida de que del afán solo queda el cansancio.

Video | ‘Youtuber’ pregunta por el peor país para vivir de Latinoamérica y muchos responden “Colombia”

La percepción de los colombianos a nivel internacional ha sido una lucha constante, tanto por las compañías de turismo y Marca País de parte del Gobierno, como por los compatriotas que salen frecuentemente del país y que, en algunas ocasiones, son confrontados con comentarios mal intencionados por parte de extranjeros.

You tube: @IvanLatinoamerica - Foto: You tube: @IvanLatinoamerica

Pues bien, aunque esta situación no pasa todo el tiempo, sí quedó expuesta en un video que grabó un creador de contenido, que se identifica como Iván Adler, quien viajó hasta España y en Barcelona hizo una encuesta sobre la percepción que tenían estas personas sobre las naciones de Latinoamérica, preguntando cuál era el país que tenía la peor calidad de vida en esta subregión del continente.

En el video, que dura más de 14 minutos, uno de los países que se menciona es Colombia, que es criticado por los manejos del Gobierno, el narcotráfico, además de la inseguridad. Aunque se mencionan otras naciones como México, Argentina, Nicaragua, Venezuela, entre otros.

You tube: @IvanLatinoamerica - Foto: You tube: @IvanLatinoamerica

Sin embargo, una de las críticas que llamó la atención fue sobre Colombia, en la que un señor de avanzada edad indica que, aunque le gusta el país, no estaría dispuesto a vivir en él, esto por la inseguridad que se vive a diario.

“Me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado y lo he conocido, no viviría ni aunque me paguen, es Colombia”, resaltó el señor con firmeza y agregó: “lo que me encantaban eran las colombianas. Lo que no me gustaban eran los colombianos”, dijo mientras todos a su alrededor se reían.

“Los colombianos te ven un reloj aquí (señala su muñeca) y te quitan el brazo”, concluyó su opinión el español, resaltando que, a pesar de lo bien que lo pasaba con las mujeres del país, tuvo malos momentos por la inseguridad en el país con los hombres nacionales.