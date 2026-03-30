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Zelenski refuerza sus relaciones con países del golfo pérsico: Estos serían los acuerdos en defensa aérea

El presidente ucraniano ofrece la “experiencia” de su Gobierno con drones iraníes y pide a cambio ayuda para fortalecer a su país.

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Redacción Mundo
30 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
Zelenski junto a el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani
Zelenski junto a el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani Foto: X/@ZelenskyyUa

El rey de Jordania, Abdulá II, recibió junto a altos cargos militares y diplomáticos, al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un encuentro en el que han abordado la actualidad de Oriente Próximo ante la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Durante el encuentro también se trató la posibilidad de estrechar las relaciones entre Amán y Kiev, que desde el Ejecutivo ucraniano apuestan por reforzar en el ámbito de la seguridad.

“Su Majestad el rey Abdulá II ha recibido el domingo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y ha debatido con él los últimos acontecimientos en la región”, aseguró la Corte Real Hachemita en un comunicado en el que agregó que el monarca “ha reiterado su condena de los continuos ataques de Irán contra Jordania y varios países árabes”.

Asimismo, ha pedido una intensificación de los esfuerzos internacionales para “lograr una distensión total y sostenible a través de los canales diplomáticos”, y advirtió de “los peligros de prolongar el conflicto y agravar la carga económica sobre la región y el mundo”.

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“En la reunión también se han abordado las relaciones entre Jordania y Ucrania, así como las formas de reforzarlas”, han apuntado, escuetamente, desde Amán, en contraste con la Presidencia ucraniana, que ha asegurado que “el tema central del encuentro fue la posible alianza en el sector de la seguridad”.

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En este sentido, Zelenski ha afirmado que “Ucrania está abierta a la colaboración para defenderse de los ataques con drones y misiles”.

“Por nuestra propia experiencia, sabemos que sin un sistema unificado, es simplemente imposible establecer una protección integral de la población y la infraestructura crítica”, dijo.

Zelenski aseguró que si su país cuenta con un sistema así, es porque se ha visto obligado a defenderse de constantes ataques rusos, incluidos los realizados con drones iraníes, por lo que ha ofrecido su “experiencia” a las autoridades jordanas.

Volodimir Zelenski visita a países del golfo Pérsico
Volodimir Zelenski visita a países del golfo Pérsico Foto: X/@ZelenskyyUa

En ese contexto, el presidente ucraniano ha destacado como “muy importante” que aquellos países a quienes Kiev preste su colaboración “también ayuden a fortalecer” a Ucrania.

No obstante, pese a centrar sus conclusiones del encuentro en estos aspectos, la oficina del mandatario ucraniano ha apuntado también a discusiones sobre la situación en Oriente Próximo y el golfo Pérsico, añadiendo que Zelenski “ha enfatizado que Ucrania condena los ataques de Irán y el hecho de que esta guerra y crisis hayan llegado también a Jordania”.

Con información de Europa Press*