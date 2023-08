A mujer la deportaron de Estados Unidos y la aerolínea perdió a su mascota: “estoy en agonía”

La joven contó su historia para medios locales, y en sus entrevistas afirmó la indignación que había llegado a sentir, cuando de repente la separan de su perrita “Maia” y luego la deportan hacia Santo Domingo, y lo peor del caso, su mascota no llegó con ella.

Estos son los motivos por los que no hay paracaídas en un avión comercial

Contexto: Estos son los motivos por los que no hay paracaídas en un avión comercial

Sin embargo, cuando llegaron al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, la ilusión de pasar unas vacaciones en California se esfumaron, Rodríguez cuenta que el personal de la terminal aérea la llevó aparte para hacerle un interrogatorio y desde ese momento no volvió a ver a su mascota.

“Ellos me dijeron muy amablemente que lo sentían pero que yo no cumplía con los requisitos necesarios para entrar a los Estados Unidos. Se le ha negado el ingreso y debe ser enviada devuelta a su lugar de procedencia”, afirmó Rodríguez para Atlanta News First.