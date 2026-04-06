Artemis II sigue haciendo historia: empieza la fase final de su aproximación a la Luna

La misión Artemis II avanza en su recorrido hacia la Luna y se posiciona como uno de los hitos más relevantes de la exploración espacial en décadas. La tripulación, a bordo de la nave Orion, ya se encuentra en una fase determinante del viaje tras ingresar en la zona donde la gravedad lunar comienza a predominar sobre la terrestre, un momento clave en su aproximación al satélite natural.

El regreso a la Luna ya está en marcha: la misión Artemis II avanza con éxito y se aproxima a su entrada en órbita lunar

Este paso, alcanzado en la madrugada del lunes, marca el inicio del tramo final antes de realizar un sobrevuelo alrededor de la Luna, el primero con astronautas desde 1972. La maniobra permitirá que los tripulantes se alejen hasta una distancia aproximada de 406.772 kilómetros de la Tierra, superando así el récord establecido por la misión Apolo 13 hace más de cinco décadas.

Lanzamiento de Artemis II. Foto: Getty Images

La importancia de este logro no solo radica en la distancia alcanzada, sino también en las nuevas perspectivas que ofrece sobre la superficie lunar. Durante el viaje, los astronautas han podido observar regiones que nunca habían sido vistas directamente por seres humanos.

Entre ellas destaca la Cuenca Oriental, una gigantesca formación geológica que, aunque había sido captada previamente por instrumentos en órbita, no había sido contemplada por ojos humanos.

En la nave viajan los astronautas estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen. La misión no solo representa un avance tecnológico, sino también un relevo simbólico entre generaciones de exploradores espaciales.

En ese sentido, el histórico astronauta Jim Lovell, protagonista de las misiones Apolo 8 y 13, dejó un mensaje antes de su fallecimiento: “Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista”. También añadió: “Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna”.

Desde el inicio del viaje, la misión ha estado enfocada en recopilar información clave para futuras operaciones. La NASA confirmó que la tripulación realizó pruebas de pilotaje manual y ajustó sus planes de observación científica. Los astronautas, entrenados en geología, tienen la tarea de identificar y documentar distintos rasgos de la superficie lunar, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava.

Uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de observar la Luna desde una perspectiva distinta a la de las misiones Apolo. A diferencia de aquellas expediciones, Artemis II permitirá una visión completa del satélite, incluyendo zonas cercanas a los polos, lo que amplía significativamente el conocimiento sobre su geografía.

La propia Christina Koch compartió parte de esta experiencia durante una transmisión desde el espacio: “Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular”.

Victor Glover, primer afroamericano rumbo a la Luna. Foto: Fox News

Además del componente científico, la misión forma parte de una estrategia más amplia para retomar la presencia humana en la Luna. El objetivo de la NASA es avanzar hacia un regreso sostenido que incluya la instalación de una base permanente, lo que serviría como punto de partida para futuras exploraciones más profundas en el espacio.

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En ese contexto, el director de la NASA, Jared Isaacman, subrayó la relevancia de esta etapa del viaje: “vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial”, destacando que la cápsula Orion no había transportado astronautas anteriormente.

Con Artemis II, la exploración lunar entra en una nueva fase, marcada por avances tecnológicos, nuevos descubrimientos y la expectativa de un eventual regreso del ser humano a la superficie lunar en los próximos años.

*Con información de AFP.